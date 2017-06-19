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Пострадавшему при взрыве в Сухуме проводят операцию

© Fotolia/ VILevi
В Абхазии
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Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме произошел примерно в 21.30 в понедельник.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пострадавшему при взрыве во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме проводят операцию на данный момент, сказал корреспонденту Sputnik заместитель главврача Республиканской больницы Георгий Воуба.

Взрыв произошел по улице Калмыкова в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Взрыв прогремел по улице Калмыкова в Сухуме: один человек ранен

"На данный момент идет операция, пока рано делать какие-то прогнозы. Пострадавший получил серьезные повреждения ноги осколками", — добавил он.

Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме произошел примерно в 21.30 в понедельник.

В результате взрыва осколочные ранения получил житель Сухума, которого доставили в больницу на машине скорой помощи. Следователи пока затрудняются сказать, какое взрывное устройство было приведено в действие.

Взрывной волной выбило рамы в двух пятиэтажных домах. К месту происшествия прибыли также машины скорой помощи и пожарная машина. 



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