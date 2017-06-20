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Глава УВД Сухума: участник войны произвел выстрелы в здании Кабмина

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
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Темы:
Выстрелы в здании Кабмина (3)
418127

Три пулевых отверстия обнаружены в окне кабинета председателя Фонда инвалидов.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Участник войны Роланд Джопуа произвел несколько выстрелов в рабочем кабинете председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадры Агрба, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник УВД Сухума Рустам Мархолия.

"Герой Абхазии, инвалид войны Роланд Джопуа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в кабинете у председателя Фонда инвалидов Бадры Агрба. Сейчас на месте происшествия проходят следственные мероприятия", — сказал Мархолия.

По словам начальника столичного УВД, никто не пострадал. Он также отметил, что уже известно, что в окне рабочего кабинета Агрба обнаружены три пулевых отверстия.

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов расположен в корпусе №3 Кабинета Министров Абхазии по улице Званба, 9 в Сухуме

Темы:
Выстрелы в здании Кабмина (3)


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