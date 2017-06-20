Ветеран Зантария о выстрелах: это бытовой конфликт

СУХУМ, 20 июн — Sputnik, Владимир Бегунов. Участник войны Роланд Джопуа устроил стрельбу на почве бытового конфликта, прокомментировал Sputnik председатель Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии города Сухум и Сухумского района Тимур Зантария.

Роланд Джопуа произвел несколько выстрелов в рабочем кабинете председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадры Агрба, сообщил ранее начальник УВД Сухума Рустам Мархолия.

По словам начальника УВД города, Джопуа был нетрезв, сейчас проходят следственные мероприятия.

© Sputnik. Сергей Пятаков Глава УВД Сухума: участник войны произвел выстрелы в здании Кабмина

Тимур Зантария подтвердил эту информацию.

"Роланд Джопуа – Герой Абхазии, инвалид первой группы категории "А", — сказал Зантария. – Во время войны он получил ранение в голову. Он был в нетрезвом виде, это и есть причина случившегося. Это чисто бытовой конфликт".

По словам начальника столичного УВД, никто не пострадал. Он также отметил, что в окне рабочего кабинета Агрба обнаружены три пулевых отверстия.

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов расположен в корпусе №3 Кабинета Министров Абхазии по улице Званба, 9 в Сухуме.



