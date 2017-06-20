Верующие женщины против абортов по медицинским показателям

Sputnik, Амра Амичба.

Верующие женщины собрались в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, чтобы высказать свое отношение к возможной поправке в закон "О здравоохранении", разрешающей аборт по медицинским показателям.

Ранее новый министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на пресс-конференции озвучил намерение Минздрава инициировать поправки в закон, так как врачебная практика выявила случаи материнской смертности и рождения детей с патологиями несовместимыми с жизнью.

"У всех бывают ошибки, задача церкви исправлять их", — с такими словами, открыв собрание, глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа) и все священники удалились из зала, чтобы женщины обсудили между собой необходимость поправки в закон.

Директор гулрыпшской школы Элла Пипия рассказала собственную историю о четырех выкидышах на поздних сроках беременности.

"Я не могу доносить. А когда рождаются дети, умирают через 15-20 дней. Я уже держала в руках своего ребенка, привыкла к нему, а потом мучаешься из-за случившегося. Врачи говорили мне, что моя жизнь под угрозой, но выбирала жизнь ребенка. И вот такой результат. Возможно ли в моем случае делать аборт по медицинским показателям?" — с таким вопросом обратилась к собравшимся Элла Пипия.

По мнению Анжелики Джинджолия, необходимо, чтобы медицинские услуги для женщины были бесплатными с начала беременности.

"Необходимо просвещать население. По телевидению показывать фильмы о том, кто умирает во время абортов даже на меленьких сроках беременности, рассказывать о последствиях наркомании и патологиях, тогда и не придется делать аборты по медицинским показателям", — отметила Джинджолия.

Татьяна Кочий считает, что каждый должен задуматься и не доводить ситуацию до искусственного прерывания беременности.

"Аборты производят по двум причинам: от нежелательного зачатия среди молодежи и когда нет материальной возможности у семьи, тяжело содержать ребенка, — сказала Кочий. – Необходимо уберечь, чтобы меньше убивали неродившихся детей".

Татьяна Доровская рассказала, что после принятия закона "О здравоохранении" была удивлена и обрадована, что Абхазия показала достойный пример миру.

"Я обрадовалась, потому что перестали убивать своих детей. Сейчас же услышала, что закон дает трещину, находят лазейку, чтобы начать делать аборты. Кто гарантирует, что врачи по знакомству или по-соседски не аргументируют свои действия наличием медицинских показателей к прерыванию беременности", - подчеркнула она.

Аэлита Смалик считает, что ни в коем случае нельзя делать аборт даже по медицинским показателям.

"Кто сказал, что врач не ошибается? Он разве Господь Бог. Врач может сказать, что ребенок болен. Если Господь Бог допустил его зачатие, он уже живой и должен жить. Вы же не убиваете снаружи уже родившегося ребенка за то, что он хромой или у него плохое зрение. Почему же вы допускаете, что можно убить ребенка, когда он находится внутри матери?" — вопрошала она к инициаторам поправок в закон.

По мнению верующих женщин, детоубийство во чреве – преступление и грех, за который понесет наказание весь народ.

"Если закон падет и не устоит, мы должны готовиться к худшим временам", — резюмировали собравшиеся женщины в конференц-зале при Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.



