Изнасилование, убийство, взрыв: криминальная неделя в Абхазии

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О том, почему в Абхазии преступления часто остаются безнаказанными и какова реакция общества на последние события в стране, читайте в материале Sputnik Абхазия.

За красной чертой © Fotolia/ BillionPhotos Генпрокуратура: подозреваемый в изнасиловании отказался от дачи показаний

Криминогенная ситуация в Абхазии в течение всего послевоенного времени не была спокойной. Грабежи, убийства, кражи стали, если не нормой, то они никого не могли удивить. Однако происходящее сейчас выходит за все мыслимые и немыслимые рамки и вызывает гнев и возмущение в обществе.

После того как стало известно об изнасиловании 13-летней девочки в селе Нижняя Эшера, многие представители общества стали призывать к отмене в республике моратория на смертную казнь. Многие пользователи соцсетей отмечали, что преступление против ребенка не должно остаться безнаказанным.

Заявление об изнасиловании несовершеннолетней Лианы Джгамазия написала мать девочки 13 июня, само преступление произошло в ночь с 11 на 12 июня, сообщила мать потерпевшей. В изнасиловании девочки подозревается Астамур Джопуа, ранее работавший в Службе государственной охраны, позже он сдался властям. Джопуа заявил о своей невиновности и отказался от дачи показаний.

Спустя еще несколько дней 17 июня в селе Баслата Сухумского района на проезжей части было обнаружено тело Анжелы Джгамазия, 1994 года рождения (старшей сестры изнасилованной девочки) с огнестрельным ранением в затылочную область головы. В убийстве девушки подозревается ее отец Роберт Джгамазия, который находится в розыске.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Два месяца под стражей: Астамуру Джопуа избрана мера пресечения

Пока нет официальной информации о том, по какой причине отец мог убить дочь, однако в социальных сетях высказывается предположение о том, что старшая сестра могла быть причастна к насилию над младшей сестрой. Подозреваемый в совершении этого преступления Роберт Джгамазия находится в розыске.

Президент Хаджимба 19 июня заявил, что следствие по факту изнасилования несовершеннолетней девочки должно быть проведено объективно и законно.

"Никакой пощады, никаких оправданий не должно быть. Следствие должно быть проведено качественно и со всеми вытекающими последствиями. И чтобы ни у кого не возникало мыслей, что кто-то кого-то пытается здесь защищать. Никакой защиты быть не может. Есть преступление, и преступление должно быть расследовано. Объективно, законно. Никаких других действий быть не может", — заявил Хаджимба.

Тем временем группа женщин, среди которых были родные изнасилованной девочки, обратились в Парламент страны с просьбой взять под контроль расследование дела. 19 июня Народное Собрание приняло постановление, согласно которому Парламент будет контролировать расследование этих дел.

Безнаказанность порождает преступность © Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии взял под контроль дела по изнасилованию и убийству

Общественность Абхазии отреагировала по-разному на преступление против девочки, кто-то призывал министра внутренних дел уйти в отставку, а кто-то самого президента как ответственного за порядок в стране. Главной причиной подобных злодеяний люди считают слабую правоохранительную систему и отсутствие наказания.

Критически настроенная часть общества указывают на отсутствие наказания участников штурма здания МВД в июле 2016 года и на то, что не раскрыты многие преступления, имеющие широкий общественный резонанс.

Вместе с тем в обществе есть люди, которые призывают дать возможность следствию разобраться в деле и довести его до логического завершения.

На последние события откликнулся также Совет старейшин Абхазии, его члены провели специальную встречу, посвященную этой теме.

"Изнасилование девочки стало позорным событием для Абхазии. Идет следствие, мы не судьи и не прокуроры, но мы должны были дать оценку произошедшему. Подобные случаи — непростительный позор, это сказывается негативно не только на семье, фамилии, но и в целом на республике", — отметил член Совета старейшин Абхазии Аполлон Думаа.

Последние события в республике лишь подтвердили желание людей жить в стране, у которой есть безопасное будущее.

Абхазы традиционно чтут святые понятия об уважении к ребенку и матери. Ребенка абхазы часто называют – аԥаимбар (ангел — ред.), которому не ведомы все пороки и грехи человека. Надругательство над девочкой не могло вызвать ничего другого, как жесткое порицание и призывы к самому суровому наказанию. Ведь без сохранения морального облика невозможно построить сильное государство.

Под стражу

Прокуратура Сухумского района 20 июня приняла ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Астамура Джопуа, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Судья Сухумского районного суда рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя и заключил Джопуа под стражу сроком на два месяца.

Взрыв и стрельба © Sputnik. Сергей Пятаков Глава УВД Сухума: участник войны произвел выстрелы в здании Кабмина

В самый разгар обсуждений зверских преступлений в республике, вечером 19 июня раздался взрыв в самом центре Сухума, в результате которого житель столицы Руслан Аргун стал инвалидом. Осколки взрывного устройства ранили его в различные части тела, врачи не сумели сохранить ему левую ногу.

Уже во вторник 20 июня в кабинете председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадры Агрба прозвучали выстрелы.

Герой Абхазии, инвалид войны Роланд Джопуа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в кабинете у председателя Фонда инвалидов Бадры Агрба. Сейчас на месте происшествия проходят следственные мероприятия, сообщили в УВД столицы.

В абхазском обществе есть люди, усматривающие закономерность во всех последних преступлениях в республике, отмечая, что некие силы пытаются дестабилизировать ситуацию, другие говорят о том, что участившиеся преступления стали следствием слабости правоохранительных органов.



