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Узнай место в Абхазии по достопримечательности

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (42)
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Абхазия богата различными достопримечательностями, многие из них известны далеко за пределами республики. Sputnik Абхазия подготовил материал по известным местам Абхазии.

Темы:
Sputnik Игротека (42)


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