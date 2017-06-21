День Победы и День Независимости: депутаты не определились с датами

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Внести изменения в закон "О праздничных и памятных днях Абхазии" и обозначить 30 сентября Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, а 25 августа – Днем Независимости предложил на заседании Парламента председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.

"Комитет, изучив все материалы по данному вопросу и обсудив его, единогласно согласился внести изменение в закон "О памятных и праздничных днях Абхазии", где 30 сентября обозначить праздничным, нерабочим днем — Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. А днем Независимости назвать 25 августа 1990 года, когда Верховный Совет АССР принял декларацию о государственном суверенитете", — сказал Гуния.

По словам Гуния, возглавляемый им парламентский комитет для изучения данного вопроса обращался в Институт гуманитарных исследований имени Гулиа и Минобороны Абхазии.

"Институт дал три точки зрения. 25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии принял декларацию о государственном суверенитете. Вторая дата - это 30 сентября 1993 года, назвать эту дату Днем Победы и Независимости, так как в этот день была достигнута реальная независимость и была заложена основа новой современной абхазской государственности. И еще один вариант — 12 октября 1999 года, когда Парламент, по результатам народного голосования, принял акт о государственной независимости. Такой же вопрос был направлен в Минобороны. Ответ такой — 30 сентября является Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии", — рассказал Илья Гуния.

В ходе обсуждения данного законопроекта единого мнения не прозвучало. Ряд депутатов согласились с тем, что две даты необходимо разделить, другие же парламентарии считали нужным объединить День Победы и День Независимости. Итогом обсуждения проекта закона "О внесении изменений в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" стало принятие законопроекта в первом чтении.