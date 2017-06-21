16:26 21 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Абхазский флаг на фоне колонады в Гагре.

День Победы и День Независимости: депутаты не определились с датами

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (32)
8411

Заседание Народного Собрания - Парламента Абхазии прошло в среду 21 июня в Сухуме.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Внести изменения в закон "О праздничных и памятных днях Абхазии" и обозначить 30 сентября Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, а 25 августа – Днем Независимости предложил на заседании Парламента председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния. 

"Комитет, изучив все материалы по данному вопросу и обсудив его, единогласно согласился внести изменение в закон "О памятных и праздничных днях Абхазии", где 30 сентября обозначить праздничным, нерабочим днем — Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. А днем Независимости назвать 25 августа 1990 года, когда Верховный Совет АССР  принял декларацию о государственном суверенитете", — сказал Гуния.

Флаг
© Sputnik. Михаил Мокрушин
Депутат Гуния: удивительно, но в Абхазии нет закона о символах Победы

По словам Гуния, возглавляемый им парламентский комитет для изучения данного вопроса обращался в Институт гуманитарных исследований имени Гулиа и Минобороны Абхазии.

"Институт дал три точки зрения. 25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии принял декларацию о государственном суверенитете. Вторая дата  - это 30 сентября 1993 года, назвать эту дату Днем Победы и Независимости, так как в этот день была достигнута реальная независимость и была заложена основа новой современной абхазской государственности. И еще один вариант — 12 октября 1999 года, когда Парламент, по результатам народного голосования, принял акт о государственной независимости. Такой же вопрос был направлен в Минобороны. Ответ такой — 30 сентября является Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии", — рассказал Илья Гуния.

В ходе обсуждения данного законопроекта единого мнения не прозвучало. Ряд депутатов согласились с тем, что две даты необходимо разделить, другие же парламентарии считали нужным объединить День Победы и День Независимости. Итогом обсуждения проекта закона "О внесении изменений в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" стало принятие законопроекта в первом чтении.  

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (32)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Режим ЧС в Северной Осетии
    "Запертые" туристы

    Североосетинские спасатели эвакуируют людей с турбазы "Горячие источники", где ливнем смыло мост.

  • Президент Молдовы Игорь Додон, фото из архива
    Надежда Додона

    В Кишиневе заинтересованы в усилении контактов с Азербайджаном в энергетике, а также участии азербайджанских компаний в тендерах по приватизации госсобственности Молдовы.

  • Солнце
    Легенды Армении

    Sputnik Армения рассказывает о мифах, в которые когда-то верили их предки и которые сейчас стали лишь сказаниями.

  • Дым от пожара на станции сортировки и переработки мусора в Юрмале
    Потушить за 60 часов

    Крупный пожар на мусорном полигоне в Слоке ликвидирован в ночь на вторник, его тушение заняло почти 60 часов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии.

  • Авиакомпания РусЛайн запускает регулярные рейсы в Палангу, архивное фото
    Прямо в Палангу

    Прямое авиационное сообщение открылось между Санкт-Петербургом и Палангой, сообщает пресс-служба аэропорта "Пулково" Санкт-Петербурга.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Есть, что обсудить!

    Глава Республики Молдова Игорь Додон проведет несколько встреч с властями Азербайджана в рамках своего официального визита в эту страну.

  • Военные 201-й РВБ, архивное фото
    Проверочная работа

    Командующий войсками Центрального военного округа России генерал Владимир Зарудницкий прибыл в Таджикистан для проверки 201-й военной базы РФ.

  • Рукопожатие
    Уберите барьеры!

    Предприниматели Узбекистана и Таджикистана выступают за отмену визового режима между двумя странами.

  • Центральный вход Европейского суда по правам человека
    "Русская" жалоба

    Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу, в которой оспаривается отказ в преподавании на русском языке в гимназической ступени в Русской гимназии Хааберсти в Таллинне.

  • Режим ЧС в Северной Осетии
    "Запертые" туристы

    Североосетинские спасатели эвакуируют людей с турбазы "Горячие источники", где ливнем смыло мост.

  • Президент Молдовы Игорь Додон, фото из архива
    Надежда Додона

    В Кишиневе заинтересованы в усилении контактов с Азербайджаном в энергетике, а также участии азербайджанских компаний в тендерах по приватизации госсобственности Молдовы.

  • Солнце
    Легенды Армении

    Sputnik Армения рассказывает о мифах, в которые когда-то верили их предки и которые сейчас стали лишь сказаниями.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Софичка в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера Стоянка человека открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы
"Софичка": кораблик на печке и письма Сталину
Зрители рыдали на показе Софички в исполнении абхазского курса Щуки
Зрители рыдали на показе "Софички" в исполнении абхазского курса "Щуки"
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Соцсети

Sputnikabkhazia