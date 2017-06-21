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Показ фильма Время счастливых находок в СДЮ

"Время счастливых находок": проделки Чика рассмешили воспитанников СДЮ

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Темы:
Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (11)
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В рамках международного фестиваля "Стоянка человека" в Сухумском доме юношества состоялся показ художественного фильма по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Время счастливых находок".

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Амра Амичба. Около 50 воспитанников пришли 21 июня в Сухумский дом юношества, чтобы со своими сверстниками посмотреть про приключения мальчика Чика в фильме "Время счастливых находок" режиссера Генриха Габая. 

Предваряя показ в актовом зале, директор СДЮ Елена Кобахия рассказала детям о проходящем в Сухуме международном фестивале Фазиля Искандера "Стоянка человека" и о создании фильма "Время счастливых находок". 

Зрители рыдали на показе Софички в исполнении абхазского курса Щуки
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов
Зрители рыдали на показе "Софички" в исполнении абхазского курса "Щуки"

"Мы хотим, чтобы фильм вам понравился, потому что это история об одном мальчике, который радовался жизни, и вообще у него был великолепный дар – он все находил", — сказала Елена Кобахия. 

Присутствовавшие на показе фильма министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, кураторы фестиваля Шазина Агрба и Алексей Чачба пожелали детям приятного просмотра и выразили надежду, что дети прочтут произведения Искандера, которые окажут благотворное влияние на их жизни. 

"Даже если вы пока не читали Фазиля – это неважно. Фильм такой замечательный, что обязательно пробудит интерес. Пожелаю вам, чтобы и у вас самих были постоянные радости от счастливых находок", — сказала Шазина Агрба

По ее словам, Сухумский дом юношества похож на Республику Справедливости во дворе дома Чика, о которой и писал Искандер. 

Алексей Шервашидзе-Чачба вспомнил о времени съемок фильма "Время счастливых находок" в Сухуме.

"Когда снимался фильм, мы были детьми. Нас даже приглашали в массовки. Мы периодически себя находим на третьих планах, — сказал Чачба. – Читайте произведения Искандера – это действительно компас, по которому можно найти ответы на вопросы, на которые не может дать ответы ни учитель, ни родители. Даже в детских рассказах про Чика определены какие-то очень и очень важные ответы".

Спектакль Софичка в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера Стоянка человека открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В течение 75 минут, пока длился фильм, не раз звучал детский смех, вызванный проделками искандеровского Чика. Самой маленькой зрительнице Злате Габуния всего пять лет.

"Очень веселый Чик. Он нашел большую статую, курицу и деньги", — коротко по-своему изложила сюжет Злата после показа. Ее бабушка Елена Агумава заметила, что в семейном киноархиве только советские фильмы и мультфильмы, которые она включает для внучки. 

"Этот фильм я еще не показывала внучке, но привела ее сюда, узнав, что его будут демонстрировать на большом экране в Сухумском доме юношества, — сказала Агумава. – Я сама помню, когда снимался фильм. Были детьми и издалека наблюдали за съемками. Очень добрый и веселый фильм. Такие сейчас уже не снимают, к сожалению".

СДЮ продолжит свое участие в фестивале "Стоянка человека" — 22 июня в 11 часов состоится конкурс рисунков, по произведениям Искандера, а в 17 часов пройдет литературная экскурсия по местам Чика

Фестиваль искусств Фазиля Искандера "Стоянка человека" открылся во вторник 20 июня показом спектакля "Софичка", сегодня, 21 июня вечером, состоится первый телепоказ художественного фильма "Софичка". 

Темы:
Третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (11)


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Спектакль Софичка в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера Стоянка человека открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы
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