Комиссию по контролю за незаконным оборотом наркотиков создал Парламент

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Временная депутатская комиссия по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ учреждена в среду 21 июня Парламентом Абхазии.

"В комиссию войдут пять-шесть депутатов. Уже вошли в нее Инал Тарба, Винори Бебия, Астамур Аршба, Каха Пертая, Юрий Хагуш и я сам. Любой желающий может войти. Мы сможем привлекать для работы специалистов, экспертов. Сможем интересоваться тем, где хранятся наркотические средства или психотропные вещества, как хранятся, следить за судебными процессами, связанными с этими вопросами", — отметил возглавивший вновь созданную комиссию депутат Дмитрий Дбар.

Перед тем как принять постановление, председатель комитета по государственной правовой политике Валерий Агрба сказал, что необходимо внести в проект постановления некоторые изменения, чтобы комиссия не подменяла функции комитетов по здравоохранению и обороне. А депутат Лаша Ашуба предложил ввести в комиссию кандидатуру бывшего главы МВД Рауля Лолуа. С учетом предложенных изменений постановление было принято единогласно.

© Sputnik. Сергей Венявский Медея Ченгелия: нужна госпрограмма по борьбе с наркотиками

В ходе заседания сессии Парламента депутаты рассмотрели постановление о создании еще двух комиссий: по сотрудничеству Парламента Республики Абхазия с Советом Федерации России и сотрудничеству с Госдумой России. Согласно предложенному варианту постановления в обе комиссии входят одни и те же депутаты, что не удовлетворило некоторых парламентариев. В частности, Батал Табагуа посчитал необходимым, чтобы комиссии представляли разные депутаты.

«Пусть комиссии возглавляет один депутат. С этим я согласен. Но остальные члены комиссии не должны входить в обе комиссии одновременно. Пусть туда войдут молодые депутаты. Они будут набираться опыта», — считает Табагуа.

Спикер Валерий Кварчия высказал противоположное мнение, которое обосновал тем, что поездки большего количества депутатов слишком накладны для бюджета.

Помимо создания временной комиссии по контролю за незаконным оборотом наркотиков, на заседании Народного Собрания в первом окончательном чтении парламентарии приняли закон «Об исполнении бюджета дорожного фонда Абхазии за 2016 года». Депутаты также ввели Натали Смыр и Батала Айба в Национальный банковский совет, Каху Пертая в Квалификационную коллегию судей, а Лашу Ашуба в Квалификационную комиссию при палате адвокатов республики.



