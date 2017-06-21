Некрасов: производители сельхозтехники из РФ покажут продукцию в Абхазии

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Более десяти российских предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники представят свою продукцию абхазским потребителям, об этом в интервью радио Sputnik сообщил торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов
"Это, наверное, первая подобная бизнес-миссия. Будут представлены 12 заводов России, которые производят сельскохозяйственную технику и оборудование — это минитракторы, навесное оборудование, небольшие предприятия по переработке кукурузы, упаковочные предприятия. Будет представлен очень широкий перечень", — сказал Некрасов.
По словам торгпреда, мероприятие планируется провести 28 июня 2017 года при поддержке правительства Абхазии.
Говоря о российско-абхазском сотрудничестве, Некрасов рассказал Sputnik, что российская компания также готова провести бесплатный аудит аэропорта.
"Мы планируем в июле пригласить в Абхазию крупнейшую российскую компанию, которая реализовывала неоднократно и в России, и за ее пределами проекты по модернизации аэропортового хозяйства, оснащению навигационным оборудованием и техническими системам аэропорты, чтобы они соответствовали современным требованиям. И эта же российская компания готова бесплатно провести аудит Сухумского аэропорта", — отметил он.
В 2017 году, подчеркнул Некрасов, Россия также расширит поставки продуктов и оборудования в Абхазию.