Некрасов: производители сельхозтехники из РФ покажут продукцию в Абхазии

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Более десяти российских предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники представят свою продукцию абхазским потребителям, об этом в интервью радио Sputnik сообщил торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов

"Это, наверное, первая подобная бизнес-миссия. Будут представлены 12 заводов России, которые производят сельскохозяйственную технику и оборудование — это минитракторы, навесное оборудование, небольшие предприятия по переработке кукурузы, упаковочные предприятия. Будет представлен очень широкий перечень", — сказал Некрасов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торгпред России в Абхазии: 12 предприятий России налаживают сотрудничество с Абхазией

По словам торгпреда, мероприятие планируется провести 28 июня 2017 года при поддержке правительства Абхазии.

Говоря о российско-абхазском сотрудничестве, Некрасов рассказал Sputnik, что российская компания также готова провести бесплатный аудит аэропорта.

"Мы планируем в июле пригласить в Абхазию крупнейшую российскую компанию, которая реализовывала неоднократно и в России, и за ее пределами проекты по модернизации аэропортового хозяйства, оснащению навигационным оборудованием и техническими системам аэропорты, чтобы они соответствовали современным требованиям. И эта же российская компания готова бесплатно провести аудит Сухумского аэропорта", — отметил он.

В 2017 году, подчеркнул Некрасов, Россия также расширит поставки продуктов и оборудования в Абхазию.