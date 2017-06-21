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Некрасов: производители сельхозтехники из РФ покажут продукцию в Абхазии

© Sputnik. Александр Кряжев
В Абхазии
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Российские производители сельхозтехники посетят республику в рамках работы по развитию российско-абхазского сотрудничества с бизнес-миссией, сказал в интервью Sputnik торгпред России в Абхазии Владимир Некрасов.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Более десяти российских предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники представят свою продукцию абхазским потребителям, об этом в интервью радио Sputnik сообщил торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов 

"Это, наверное, первая подобная бизнес-миссия. Будут представлены 12 заводов России, которые производят сельскохозяйственную технику и оборудование — это минитракторы, навесное оборудование, небольшие предприятия по переработке кукурузы, упаковочные предприятия. Будет представлен очень широкий перечень", — сказал Некрасов. 

Радио студия Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торгпред России в Абхазии: 12 предприятий России налаживают сотрудничество с Абхазией

По словам торгпреда, мероприятие планируется провести 28 июня 2017 года при поддержке правительства Абхазии. 

Говоря о российско-абхазском сотрудничестве, Некрасов рассказал Sputnik, что российская компания также готова провести бесплатный аудит аэропорта.

"Мы планируем в июле пригласить в Абхазию крупнейшую российскую компанию, которая реализовывала неоднократно и в России, и за ее пределами проекты по модернизации аэропортового хозяйства, оснащению навигационным оборудованием и техническими системам аэропорты,  чтобы они соответствовали современным требованиям. И эта же российская компания готова бесплатно провести аудит Сухумского аэропорта", — отметил он. 

В 2017 году, подчеркнул Некрасов, Россия также расширит поставки продуктов и оборудования в Абхазию.



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