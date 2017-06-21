Турнир "Кубок Абхазии" по дзюдо открылся в Сухуме

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. IX традиционный Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек "Кубок Абхазии" открылся в среду 21 июня, сообщил Sputnik главный судья соревнований, заслуженный тренер Абхазии Андрей Погосов.

"Турнир раньше назывался "Кубок мэра", но с прошлого года он стал называться "Кубок Абхазии". В турнире представлено 23 команды, 412 спортсменов. Это команды из Абхазии, Российской Федерации, Белоруссии и Донецкой народной республики", — добавил он.

Андрей Погосов сообщил, что Белоруссия в этом году впервые участвует в соревнованиях.

"Этот турнир мы проводим, в первую очередь, для тех наших дзюдоистов, которые не могут выступать за пределами Абхазии. На международные соревнования под нашим флагом нас не допускают к выступлению, мы представляем различные регионы России. На международной арене могут выступать те спортсмены, у которых есть российское гражданство", — отметил он.

В соревнованиях будут разыграны 37 медалей, рассказал Андрей Погосов. В турнире участвуют спортсмены в возрасте от 7 до 15 лет.

По итогам первого дня соревнований абхазские дзюдоисты выиграли три золотые медали, столько же спортсмены из Карачаево-Черкессии, а команда из Адыгеи выиграла четыре золотые медали. Белорусские и Сочинские дзюдоисты взяли по одному золоту.

В турнире принимают участие также девочки, рассказал главный судья соревнований.

В турнире по дзюдо "Кубок Абхазии" участвуют более 50-ти спортсменов из различных районов республики, подчеркнул Погосов.



