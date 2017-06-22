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Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина

Художественное слово: декламация студентов "Щуки" в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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13550

Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса актерского факультета Театрального института имени Бориса Щукина прошел на малой сцене Абхазского госдрамтеатра имени Самсона Чанба 21 июня.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Амра Амичба. Около десяти произведений известных авторов прочли студенты Театрального института имени Бориса  Щукина в Сухуме.

Видео об этом смотрите здесь>>

По словам художественного руководителя курса Елены Одинцовой, владение художественным словом – особый дар.

"Не у всех получается донести со сцены мысль автора, чувства персонажей. И этому учит у нас в институте на протяжении большого года предмет по мастерству актера "художественное слово", — сказала Одинцова. —  У каждого педагога один-три студента. В течение семестра педагог индивидуально встречается со своим студентом, и в конце семестра студент выступает на сцене со своей программой. Таких работ у ребят по две сейчас. Мы выбрали самое лучшее".

Литературно-музыкальный вечер открыла студентка Надежда Азарова, которая прочла отрывки из поэмы "Цыгановы" Давида Самойлова —  "Рождение сына" и "Смерть Цыганова". 

Немногочисленная публика внимала переживаниям Цыганова, так умело передаваемым Азаровой: радость от рождения сына и предсмертные раздумья, бесконечные "зачем?" о смысле бытия, когда каждому предстоит умереть. 

После на сцену вышли абхазские студенты "Щуки" Аслан Киут и Ирина Делба, которые прочли отрывок из поэмы "Дон Жуан" Джорджа Байрона. 

  • Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса театрального Института им. Б. Щукина

"Мы прочли историю с Юлией  - это первая любовь Дон Жуана. Наш художественный руководитель Елена Одинцова попросила моего педагога по речи, чтобы она выбрала мне такой игривый материал, так как раньше я читала про войну "Чингисхана" Айтматова – это было так сложно и серьезно, про казнь двух влюбленных, — рассказала Ирина Делба. — Долго выбирали с моим педагогом Софьей Высоковской, перечитали кучу всего и в итоге остановились на "Дон Жуане".

Выпускница сухумской школы № 2 Ирина Делба поступила на экономический факультет АГУ. Получив одно высшее образование, решилась поменять свой профиль и поступила в Театральный институт имени Щукина. 

"Я вижу себя артистом в театре. Я надеюсь, что этот театр будет в Сухуме. Я не знаю, куда меня позовут — это будет Абхазский театр или РУСДРАМ,  - сказала студентка. —  Эталон артистов из женщин у меня Софико Чаурели, а из мужчин — Василий Лановой".  

Абхазская студентка "Щуки" Милана Ломия продекламировала отрывок из повести Нелли Тарба "Апсымра" ("Солнце мертвых" — абх.). 

Зрители рыдали на показе Софички в исполнении абхазского курса Щуки
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов
Зрители рыдали на показе "Софички" в исполнении абхазского курса "Щуки"

"Я не смогла сдержать слез, — сказала зрительница Асида. – Ача и Ераст, их любовь, разлука и смерть мужа на войне – счастье, боль и страдание персонажей явственно предстают перед глазами, благодаря мастерству студентки. Несмотря на то, что произведение Нелли Тарба звучало не на абхазском языке, а в переводе, я как будто слышала абхазскую речь. Может, потому что исполняла наша землячка".  

Аманда Кварацхелия выступила с "Монологом женщины" Роберта Рождественского. 

"Я люблю стихи, сама много раз вслух читала "Монолог женщины", но когда это делают профессионалы, произведение воспринимается еще глубже и острее. Я восхищена выступлением наших студентов", — сказала при выходе из зала зрительница Астанда. 

Песню из кинофильма "Гусарская баллада" исполнил студент Гурам Квициния. 

Литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса актерского факультета Театрального института имени Бориса  Щукина прошел на малой сцене Абхазского госдрамтеатра имени Самсона Чанба 21 июня.



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