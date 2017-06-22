Мужчину застрелили в Гагре

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Пятидесятилетнего жителя села Хыпста Гудаутского района Геннадия Сулаберидзе застрелили в Гагре вечером 21 июня напротив дома №1 по улице Космонавтов, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Абхазии.

Как сообщает Генпрокуратура, неустановленное следствием лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в область головы Сулаберидзе. Ранение оказалось сквозное, пострадавший скончался на месте.

Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 217 (незаконное хранение оружия) и частью первой статьи 99 (убийство) Уголовного Кодекса Республики Абхазия. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.