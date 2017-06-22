Аламия о Рауфе Малхозове: лидер абазинского народа и друг Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

Рауф Малхозов — один из первых организаторов и активных участников общественно-политического движения "Аидгылара" и Международной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа. Геннадий Аламия вспоминает, что познакомился с Рауфом Малхозовым в конце трудных 70-х годов прошлого века.

"Плотно общенациональными вопросами мы вместе начали заниматься к концу 80-х годов. И поддержка нашего "Аидгылара", и поддержка создания Конфедерации горских народов Кавказа, во всех наших делах он участвовал, — сказал Аламия. - Рауф Малхозов — уважаемый человек в Абхазии и в Абазаште".

Аламия подчеркнул, что Малхозов многое сделал для Абхазии.

"В Абхазии он — абхаз, для Абазашта - абазин. Что одно и то же, если меня спросить. Тогда не было такого различия, я абхаз — ты абазин. Все сводилось к тому, что мы единый народ и должны прийти к единому обществу", — заметил поэт.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов Рауф Малхозов выступал против грузинской агрессии. Вместе с группой друзей посещал воюющую Абхазию, участвовал в работе Конгресса горских народов Кавказа, словом и делом вдохновлял добровольцев из Карачаево-Черкесской Республики на борьбу за освобождение Абхазии от захватчиков, принимал участие в организации гуманитарной помощи.

"Его слово имело силу. И поэтому все, что организовывалось, вся помощь — и добровольцы, и многое другое без его участия не проходило. Он всегда был в гуще всех судьбоносных событий, — отметил Геннадий Аламия. — Приход добровольцев и то, что весь Северный Кавказ встал на защиту Абхазии, – это благодаря таким личностям, как Малхозов".

Геннадий Аламия вспомнил произведение Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа "Звезда абазина" и сравнил эту звезду с Рауфом Малхозовым.

"Звезда, которая видна и с той, и с этой стороны, одновременно ее могут увидеть и абхазы, и абазины. Мы должны смотреть на звезду и не забывать о своем единстве. На эту тему говорили с Рауфом, — сказал Аламия. — Такие люди, как Рауф, сделали все для того, чтобы мы не забыли друг друга и шли навстречу друг другу".

Как о мудром и сильном человеке говорит Аламиа о большом друге Абхазии Рауфе Малхозове.

"Он же старше нас, если мы в чем-то спешили, он мудрым таким голосом, мудрым отношением всегда всех ставил на место. Но могу сказать, что он мог быть горячее и любого молодого человека, мог вспылить и спорить, — заметил поэт. — В каждом народе должны быть такие люди, которые впереди идущих друг к другу людей. В данном случаем Рауф — один из таких лидеров абазинского народа. Думаю, что никто со мной не будет спорить. Рауф Малхозов — один из великих сынов нашего народа, абазинского и абхазского".

Государственному и общественному деятелю Карачаево-Черкесской Республики, депутату Верховного Совета СССР X созыва Рауфу Малхозову 22 июня исполнилось 85 лет.