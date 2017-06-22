МИД Абхазии: Грузия вновь сорвала переговоры по неприменению силы

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Принятие совместного заявления о приверженности к неприменению силы, проект которого был одобрен всеми участниками Женевских дискуссий в первой рабочей группе, вновь было сорвано из-за неконструктивной и бескомпромиссной позиции грузинской стороны. Об этом сообщает МИД Абхазии.

Как отмечает МИД республики, на 40 раунде Женевских дискуссий основное внимание традиционно было уделено работе над выработкой совместного заявления о приверженности к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией как основной цели Женевских дискуссий.

Абхазскую делегацию возглавил министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове.

"В ходе дискуссий был обсужден ряд значимых для Республики Абхазия вопросов, дана объективная оценка принимаемым международными структурами, такими как Совет Европы, Парламентская Ассамблея, НАТО угодных Грузии заявлений, искажающих реальную ситуацию в Республике Абхазия", — заявил МИД Абхазии.

В ходе переговоров представители Абхазии, Южной Осетии и Российской Федерации выразили озабоченность растущей активизации взаимодействия Грузии и НАТО.

По информации Министерства иностранных дел Абхазии, отдельное внимание было уделено принятию 1 июня текущего года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН с подачи Грузии политизированного проекта резолюции по беженцам. Принимая во внимание данный неконструктивный подход грузинской стороны, абхазской и югоосетинской делегациями в обеих рабочих группах было распространено совместное заявление, в котором была обозначена неприемлемость обсуждения проблематики беженцев в рамках второй рабочей группы в формате Женевских дискуссий, учитывая тот факт, что данный вопрос периодически выносится грузинской стороной на другие международные площадки, на которых Республика Абхазия не представлена.

Проведение следующего 41 раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 10-11 октября 2017 года.



