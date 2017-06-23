Генпрокурор: родные изнасилованной девочки передали вещдоки

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Родственники изнасилованной 13-летней девочки 22 июня передали вещественные доказательства следствию, сказал генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба во время заседания Общественной палаты в пятницу 23 июня.

"Родственники только вчера нам принесли вещественные доказательства – это биоматериалы. Это говорит о недоверии к нам, спрашивается, на каком основании? Упущено время — несколько дней", — добавил он.

По словам Зураба Ачба, будет назначена экспертиза в Российской Федерации, что займет длительное время.

"Только после вмешательства некоторых депутатов, которым огромное спасибо, удалось убедить потерпевшую сторону выдать вещдоки", — сказал Ачба.

Как сообщил генеральный прокурор, автомобиль Астамура Джопуа, который разыскивался ранее, подбросили следователям 22 июня. Генпрокурор не исключил, что салон автомобиля может быть полностью заменен, для того чтобы скрыть следы преступления.

Заявление об изнасиловании несовершеннолетней Лианы Джгамазия написала мать девочки 13 июня, само преступление произошло в ночь с 11 на 12 июня, сообщила мать потерпевшей. В изнасиловании девочки подозревается Астамур Джопуа, ранее работавший в Службе государственной охраны, позже он сдался властям. Джопуа заявил о своей невиновности и отказался от дачи показаний.

Спустя еще несколько дней 17 июня в селе Баслата Сухумского района на проезжей части было обнаружено тело Анжелы Джгамазия, 1994 года рождения, (старшей сестры изнасилованной девочки) с огнестрельным ранением в затылочную область головы. В убийстве девушки подозревается ее отец Роберт Джгамазия, который находится в розыске. По словам генпрокурора, Роберт Джгамазия не потерпевший, а преступник, которого необходимо задержать и посадить в тюрьму.