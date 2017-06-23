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Нателла Акаба

Акаба: важно, чтобы правоохранители взаимодействовали с обществом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Внеочередное заседание Общественной палаты, посвященное сложившейся криминогенной ситуации в стране, состоялось в пятницу 23 июня.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Очень важно, чтобы органы охраны правопорядка взаимодействовали с общественными, ветеранскими организациями, журналистами, правозащитниками, сказала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.

"К сожалению, можно констатировать, что уровень доверия общества к правоохранительным органам не высок, и это, конечно, создает очень большие проблемы для борьбы с криминалом", — добавила она.

Нателла Акаба уверена в том, что без эффективного взаимодействия органов правопорядка с обществом, не удастся улучшить криминогенную ситуацию в республике.  

Общественная палата Абхазии предложила создать общественные советы при министерствах и ведомствах, в первую очередь в силовых структурах. 

"Общественность должна подключиться, иначе не будет успеха", — сказал заместитель председателя Общественной палаты Даниил Убирия.

Подобные институты в России функционируют достаточно давно, и они показали свою эффективность, заметила Нателла Акаба.

"Конечно, это не позволяет решить все проблемы, но это создает определенные возможности, и я думаю, что и Абхазия должна пойти по такому пути", — считает Акаба.

При этом секретарь Общественной палаты отметила, что создание общественных советов – не единственный путь для нормализации криминогенной ситуации в Абхазии.

Верховенству закона нет никакой альтернативы, подчеркнула член Общественной палаты Надежда Венедиктова.

"Только зрелое общество может приспособиться к современному миру, без закона мы никуда не двинемся. Все мы должны понимать, что возврат к традиционному праву невозможен",  - сказала она.

Во встрече приняли участие президент Рауль Хаджимба, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шамба, секретарь Совбеза Мухамед Килба, глава СГБ Зураб Маргания, генпрокурор Зураб Ачба, заместители министра внутренних дел, депутаты Парламента.




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