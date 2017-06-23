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Пригородный поезд Адлер–Гагра.

Пригородный поезд свяжет в летний сезон Адлер и Гагру

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пригородный поезд из Адлера в Гагру и обратно начнет курсировать с 1 июля 2017 года, сообщил Sputnik начальник службы пассажирских перевозок РУП "АЖД" Эмир Агрба.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Два раза в день будет ходить пригородный поезд, связывающий российский Адлер и абхазский город Гагра, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник службы пассажирских перевозок РУП "АЖД" Эмир Агрба.

"Согласно расписанию, утренний рейс будет отправляться из Адлера в 07.46 с прибытием на станцию "Гагра" в 09.41. Обратно из Гагры поезд будет выходить в 10.52 с прибытием в Адлер в 12.53. Дневной рейс со станции «Адлер» будет выходить в 14.20 и прибывать в Гагру в 16.15. Возвращаться из Гагры состав будет в 18.36 с прибытием на станцию "Адлер" в 20.37", — пояснил Агрба.

По словам представителя АЖД, пограничный контроль на станции "Веселое" будет длиться полчаса, а абхазские пограничники будут проводить процедуру контроля по пути следования поезда по абхазской территории.

"Как и в прошлом году, на станции "Веселое" пассажирам придется выходить из поезда, чтобы пройти пограничный контроль. Наши контролирующие органы будут проводить эту процедуру в пути следования поезда от станции "Цандрипш" до станции "Гагра", — сказал он. 

Эмир Агрба также отметил, что в 2015 году пригородным поездом воспользовалось 80 тысяч пассажиров, а в 2016 – 50 тысяч. 

Курсировать пригородные поезда начнут с 1 июля 2017 года. Цена билета на поездку от Адлера до Гагры составит 250 рублей.

 




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