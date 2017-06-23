Двоим подопечным "Ашана" с ДЦП провели операции в Ереване

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Амра Амичба. Семилетний Давид Магарян и девятилетний Амир Джагаев успешно прооперированы ведущим ортопедом в медицинском центре в Ереване. Об этом сообщила представитель Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

По ее словам, эта уже третья группа детей с диагнозом ДЦП, направляемых на лечение в Армению по проекту "Ашаны" и "Международного фонда Апсны".

"В этой же группе и 13-летний Азамат Чкотуа, которому установлены ортезы", — уточнила Джинджолия.

Давиду Магаряну оперировали правую ногу. У Амира Джагаева операция была посложнее, на обе ноги, и длилась она более четырех часов.

"Давид сразу пришел в себя после наркоза. Мальчик уже дома и чувствует себя хорошо. Два месяца он должен сидеть или лежать с загипсованной ногой, затем ожидается еще одна поездка в Ереван, но уже для снятия гипса и установки ортеза, — сказала представитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия. – Амир еще недели две должен находиться в больнице".

Всего в Армению Культурно-благотворительный фонд "Ашана" и "Международный фонд Апсны" направили на лечение и реабилитацию одиннадцать детей с диагнозом ДЦП.