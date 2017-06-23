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Медицинский работник передает скальпель хирургу

Двоим подопечным "Ашана" с ДЦП провели операции в Ереване

© Fotolia/ Remains
В Абхазии
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Темы:
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Культурно-благотворительный фонд "Ашана" и "Международный фонд Апсны" реализуют совместный проект, направленный на лечение и реабилитацию детей с диагнозом ДЦП.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Амра Амичба. Семилетний Давид Магарян и девятилетний Амир Джагаев успешно прооперированы ведущим ортопедом в медицинском центре в  Ереване. Об этом сообщила представитель Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

По ее словам, эта уже третья группа детей с диагнозом ДЦП, направляемых на лечение в Армению по проекту "Ашаны" и "Международного фонда Апсны".

"В этой же группе и 13-летний Азамат Чкотуа, которому установлены ортезы", — уточнила Джинджолия. 

Давиду Магаряну оперировали правую ногу. У Амира Джагаева операция была посложнее, на обе ноги, и длилась она более четырех часов. 

"Давид сразу пришел в себя после наркоза. Мальчик уже дома и чувствует себя хорошо. Два месяца он должен сидеть или лежать с загипсованной ногой, затем ожидается еще одна поездка в Ереван, но уже для снятия гипса и установки ортеза, — сказала представитель  фонда "Ашана" Мактина Джинджолия. – Амир еще недели две должен находиться в больнице".

Всего в Армению Культурно-благотворительный фонд "Ашана" и "Международный фонд Апсны" направили на лечение и реабилитацию одиннадцать детей с диагнозом ДЦП. 

 

Темы:
Спасем жизнь вместе (105)


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