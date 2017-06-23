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Гал. Здание Администрации

Администрация Галского района: в селе Батигуара не было митинга

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Временно исполняющий обязанности главы Галского района Астамур Асландзия опроверг информацию о проведении митинга в селе Батигуара (Набакия) 22 июня.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В селе Батигуара не было никакого митинга, сказал в интервью Sputnik временно исполняющий обязанности главы администрации Галского района Астамур Асландзия в пятницу 23 июня.

"Разговоры о том, что в селе Батигуара якобы прошел митинг – это ложь. Там было собрание села, на которое пригласили представителей Народного Собрания. Жители села приняли решение о том, чтобы переговорить с депутатами. Вопрос, который обсуждался — это продление срока действия формы №9 у тех у кого срок действия прошел", — добавил он.

Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся предоставления видов на жительства.

"Обсуждали процедуру получения видов на жительства, вопросы ускорения этого процесса", — сказал Астамур Асландзия.

22 июня в СМИ появилась информация о том, что в селе Батигуара (Набакия) прошел митинг, организованный главой администрации Нани Кардава и экс-главой Заирой Кардава с целью обращения к руководству с просьбой продлить сроки справки формы №9 до конца года, а также решить вопрос с выдачей жителям района абхазских паспортов, либо паспортов Российской Федерации.




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