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Схрон оружия и боеприпасов в Галском районе

Схрон оружия обнаружен в Галском районе

© Фото: СГБ
В Абхазии
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Автомат, пулемет и гранатомет изъяты из схрона обнаруженного в Галском районе российскими пограничниками и абхазскими спецслужбами.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе республики сотрудниками СГБ и Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии в четверг 22 июня, сообщается на официальном сайте Службы Госбезопасности.

"В районе села Сида Галского района сотрудниками СГБ Абхазия и Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия в четверг 22 июня в ходе проведения совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы обнаружен схрон оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

В информации СГБ отмечается, что из схрона изъяты один автомат Калашникова и боеприпасы к нему, ручной противотанковый гранатомет, пулемет Калашникова, четыре тротиловые шашки и гладкоствольное ружье, а также две самодельные маски для сокрытия лица.

По данным Службы Госбезопасности Абхазии проводится комплекс оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному схрону.




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