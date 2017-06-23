Схрон оружия обнаружен в Галском районе

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе республики сотрудниками СГБ и Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии в четверг 22 июня, сообщается на официальном сайте Службы Госбезопасности.

"В районе села Сида Галского района сотрудниками СГБ Абхазия и Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия в четверг 22 июня в ходе проведения совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы обнаружен схрон оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

В информации СГБ отмечается, что из схрона изъяты один автомат Калашникова и боеприпасы к нему, ручной противотанковый гранатомет, пулемет Калашникова, четыре тротиловые шашки и гладкоствольное ружье, а также две самодельные маски для сокрытия лица.

По данным Службы Госбезопасности Абхазии проводится комплекс оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному схрону.



