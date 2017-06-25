Подземное царство Нового Афона

В статьях, посвященных Новому Афону, мы неоднократно приходили к мнению о том, что городу во многом везло. География сделала его одним из красивейших мест в Абхазии, история навсегда отдала городу роль первой столицы объединенных абхазских племен, а монахи со старого Афона превратили это место в один из самых уважаемых христианских центров на всем побережье Черного моря.

А еще Новому Афону повезло с людьми, которые жили в нем и стали настоящими "гениями места". Таким для города вполне был Гиви Смыр. Именно он открыл в юности Новоафонскую пещеру, и этим изменил многое в жизни города, который тут же стал одним из туристических центров Абхазии.

Рожденный в день победы, 9 мая 1945 года Гиви Смыр достиг много побед в своей жизни, но, пожалуй, самой главной из них и фактически делом жизни стало открытие пещеры. Во времена детства Смыр местные люди знали,что где-то под горами Нового Афона есть углубления. Эти углубления называли "бездонной ямой", и вокруг них крутились легенды, овеянные мистикой и тайнами. Говорили всякое — от совершенно фантастических вещей до довольно прозаических, так считалось, что животное, упавшее в "бездонную яму" выплывало где-то у берегов Пицунды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новый Афон: зарождение монастыря

Первым, кому хватило мужества все-таки залезть самому в "бездонную яму" и посмотреть, что же она из себя представляет, был Гиви Смыр. Шестнадцатилетний юноша сумел пробраться на глубину 30-40 метров и понял, что дальше идет пропасть не менее ста метров в глубину. Именно после этого постепенно стали исследовать пещеру. Произошло это в 1961 году.

Смыру удалось убедить профессиональных спелеологов спуститься с ним в пещеру. Первая экспедиция длилась восемнадцать часов. Остались подробные сведения участников экспедиции, из которой следует, что спускаясь все ниже и ниже, они смогли найти за "бездонной ямой" настоящее чудо природы – уникальную пещеру карстового происхождения. Под землей они находят просторные залы, подземные озера с чистейшей водой, исполинские глыбы известняка, кальцитовую гору впоследствии названную Белой горой, и целое царство сталактитов.

После этой первой экспедиции состоялись и другие, более подготовленные, имевшие гораздо более специфический характер. Они длились не один день, а до десяти дней, а то и больше. У экспедиций, спелеологов и исследователей пещеры были специальные базы со всем необходимым и все они были созданы под землей, у Белой горы, единственном месте, где был источник чистой питьевой воды.

Экспедиция 1964 года привела в недры пещеры 21 ученого, результатом их исследований стал целый фильм. Именно после этой экспедиции, когда были проведены все необходимые исследование климата, геологии, минералогии и других важнейших показателей было решено, что пещеру можно сделать местом посещения.

© Sputnik. Томас Тхайцук Новый Афон: благословенный

Чуть позже был построен искусственный тоннель, который соединил пещеру с внешним миром. Окончательно благоустроена и открыта к посещению туристами пещера была в 1971 году.

Сегодня Новоафонская пещера состоит из девяти залов, каждый их них имеет свое название – "Анакопия", "Нартаа", "Аюхаа", "Апхярца", "Апсны", Зал махаджиров, Зал спелеологов, "Гелектитовый грот", и, конечно, в пещере существует один зал, названный в честь ее открывателя – зал Гиви Смыра.

Такова истории Новоафонской пещеры – огромной карстовой полости, соперничающей по своему значению с Шкоцианской пещерой в Югославии и Карлсбадской пещерой в США. Место это пользуется неизменной популярностью у туристов. Среди знойного лета они с удовольствием спускаются в прохладные залы пещеры и чувствуют себя среди освещенных сталактитов и сталагмитов, как в сказочном подземном царстве.



