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Рауль Хаджимба и Руслан Хашиг в честь прием по случаю 10 юбилея телеканала АБАЗА-ТВ

Президент Абхазии поздравил Руслана Хашиг с юбилеем "Абаза - ТВ"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Телеканал "Абаза ТВ" отмечает десятилетний юбилей, вещание канал начал 26 июня 2007 года.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. В день десятилетия телеканала Рауль Хаджимба принял гендиректора "Абаза-ТВ" Руслана Хашиг, поздравил с юбилеем и наградил ценными часами.

"Поздравляю вас с юбилеем, — сказал президент. — Прошедшее время это не так уж и много, но не мало сделано. Помню, как все начиналось, когда ставился вопрос, нужно ли такое телевидение? Но жизнь показала, что не лишне иметь независимый канал, у которого есть собственное видение и свои профессиональные кадры".

По словам Рауля Хаджимба, "Абаза-ТВ" наравне с Абхазским государственным телевидением воспринимается населением достаточно позитивно, люди обсуждают  сюжеты, выходящие на "Абаза-ТВ".

Как сказал Руслан Хашиг, за время существования телестудии через нее прошли 25 журналистов, 17 из которых сняли свои первые сюжеты на "Абаза-ТВ". То же и среди операторов. Подготовка своих кадров – один из основных пунктов политики "Абаза-ТВ". Из семи работающих сейчас на канале журналистов шестеро сделали свои первые репортажи здесь.

"Мы создаем архив осовремененной истории Абхазии, — сказал Хашиг. – Он у нас хранится в электронном формате. Наши журналисты освещали все значимые события в республике за эти десять лет не только у себя в эфире, но и в эфире российских и других зарубежных телекомпаний".

По словам Руслана Хашиг, ему и всему коллективу телестудии сегодня приходят поздравления из телекомпаний НТВ, "Первого канала", ВГТРК, LifeNews. Там работают бывшие сотрудники "Абаза-ТВ".

Распоряжением Рауля Хаджимба  за личный вклад в развитие средств массовой информации республики Руслан Хашиг награжден наручными часами президента Абхазии.



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