Инал Ардзинба назначен начальником департамента Администрации президента РФ

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Распоряжением главы Администрации президента РФ начальником департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией назначен Инал Ардзинба. Ранее он занимал должность главного советника Управления президента РФ по делам СНГ.

Инал Ардзинба родился в Сухуме в 1990 году.

В 2012 году по итогам Всероссийского конкурса избран лидером делегации России на саммите "Молодежной восьмерки" в Вашингтоне. В 2013 году возглавлял делегацию РФ на саммите "Молодежной двадцатки" в Санкт-Петербурге и саммите "Молодежной восьмерки" в Лондоне. С 2014 года является чиновником Администрации президента РФ. В этом году Ардзинба вошел в топ рейтинга "Молодых лидеров стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии".