22:08 26 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-конференция, посвященная старту проекта «Шедевры московской сцены», прошла в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера

"Шедевры московской сцены" покажут в РУСДРАМе

© Sputnik. Анжелика Бения
В Абхазии
Получить короткую ссылку
2510

Пресс-конференция, посвященная старту проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В рамках проекта в Сухуме пройдут гастроли Московского драматического театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова.

Sputnik, Анжелика Бения.

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Сергей Голомазов начал свое выступление с истории создания Творческого объединения мастерских Голомазова (ТОМ — прим. ред).

Видео об этом смотрите здесь>>

"Когда создавался ТОМ, я был похож на папашу, которому сообщили, что он стал отцом. Не знаю, хорошо это или плохо, весть о его создании была для меня абсолютнейшим сюрпризом. Со временем ТОМ доказал, что имеет право на существование", – сказал Голомазов.

Четыре спектакля

В рамках проекта "Шедевры московской сцены" жители и гости Абхазии смогут увидеть четыре разных спектакля.

Ираклий Хинтба рассказал о проделанной работе и планах театра
© Sputnik. Зафас Гамгия
Шедевры Москвы, ковбойский балаган и любовь в РУСДРАМе

"Четыре названия. У спектаклей разные судьбы, но так или иначе все четыре одинаково востребованы. Мы играли их на самых разных площадках. Я иногда думаю, когда же мы перестанем их играть?! А они все живут и живут, нас все приглашают и приглашают", – отметил худрук.

Сегодня, 26 июня, спектаклем "Волки и овцы" Александра Островского откроется серия из четырех спектаклей.

По словам Голомазова, "Волки и овцы" – спектакль, который был визитной карточкой ТОМа, спектакль, с которого мастерская начала свою историю, который в свое время взял гран-при X фестиваля "Твой шанс" в Москве как лучший дипломный спектакль среди всех московских вузов.

27 июня на сцене РУСДРАМа — "Княжна Марья", сцены из романа Льва Толстого "Война и мир". Этот спектакль – взгляд на события романа глазами не главного персонажа, княжны Марьи Болконской. А 29 июня у абхазского зрителя будет возможность увидеть великую пьесу Антона Чехова "Три сестры".

Проект-исповедь

Голомазов назвал уникальным проектом спектакль "Особые люди", который создавался как благотворительный.

"Это пьеса была написана по мотивам пьесы Игнашева, но, в сущности, создавалась и им, и нашими учениками. Ребята ездили в инклюзивные лагеря, где записывали монологи и диалоги родителей, у которых есть особые дети, дети с особенностями развития. Мы решили сделать социально-художественный проект, проект-исповедь. Этот спектакль рождался непросто. Была первая редакция, потом мы ее переделали. Спектакль стал удивительно популярен. Оказалось, что это тема человеческого и нравственного аутизма, и разговор на эту тему так важен, что у нас он идет с большим успехом", – сказал Голомазов.

Прима театра на Малой Бронной, директор Творческого объединения мастерских Вера Бабичева сообщила, что мастерская Голомазова, собрав все свои спектакли, приезжает на большие гастроли впервые. Сама Бабичева сыграет в спектакле "Особые люди", который поставят на сцене РУСДРАМа 30 июня.

"Каждый спектакль нам дорог. Спектакль "Особые люди" получил премию "Звезда театрала" в 2016 году как лучший социальный проект. У нас нет никаких спонсоров, и зрители нам отдали самое большое количество голосов, для нас это очень важно. К нам часто приходят родители, у которых нет этой проблемы, отраженной в спектакле, но они благодарят нас, потому что каждому нужно увидеть свое счастье через призму проблем других людей. Нас благодарят и те, которые сталкиваются с такими проблемами, потому что мы немного показываем, как с этим справляться, сколько мы имеем на это право", – отметила Бабичева.

В конце Голомазов признался, что был приятно удивлен, встретив человека, влюбленного в театр, имея в виду директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, отметив, что это большая ценность, "так как сейчас влюбляются в другие вещи".

"Мы рады, что этот проект состоялся. Я видел много спектаклей Сергея Анатольевича. Это всегда высочайший уровень, это то, чем сегодня гордится Москва – один из крупнейших театральных центров мира", – сказал Ираклий Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМа уверен, что все четыре спектакля будут сыграны на самом высоком уровне.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Встреча автора проекта Башни Кавказа с представителями властей Южной Осетии
    Башни международного значения

    Южная Осетия расширит границы межнационального молодежного проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа" по укреплению отношений между народами России и придаст ему международный статус.

  • Защитный барьер Формулы-1 в Баку
    "Формула" уехала

    После завершения гонок "Формулы-1" в Баку начался демонтаж установленного на улицах оборудования, движение по перекрытым до этого улицам восстанавливается.

  • Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов
    Пити и севанские раки

    Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов, которых впечатлили в Армении горы, коньяк, толма, суп "пити" и экологически чистые продукты.

  • Железная дорога, вагоны
    Придется "похудеть"

    Казахстан запретил доступ в страну российским железнодорожным вагонам, не соответствующим казахстанской инфраструктуре. Речь идет о инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось.

  • Снимок с социальной сети Facebook пользователя Арстан Алай Абдылдаева
    Хочу в президенты

    Казахстан запретил доступ в страну российским железнодорожным вагонам, не соответствующим казахстанской инфраструктуре. Речь идет о инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось.

  • Минчане наблюдают за прохождением колонны военной техники по улицам Минска во время репетиции парада в честь 70-летия Победы
    Измерить военную мощь

    Вооруженные силы Беларуси оказались на 50-й строчке международного рейтинга военной мощи.

  • Мусульманка
    Открой личико

    В начале июля Минюст Латвии планирует подать на рассмотрение комитету кабинета министров законопроект о запрете ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо.

  • Один из центральных корпусов Вильнюсского университета, архивное фото
    Желающих нет

    За последние 7 лет университеты Литвы опустели на 40%, особенно печальна ситуация с набором студентов на педагогические специальности.

  • Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    Наши в городе

    Депутат высшего законодательного органа Молдовы Валерий Гилецкий избран вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

  • Встреча автора проекта Башни Кавказа с представителями властей Южной Осетии
    Башни международного значения

    Южная Осетия расширит границы межнационального молодежного проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа" по укреплению отношений между народами России и придаст ему международный статус.

  • Защитный барьер Формулы-1 в Баку
    "Формула" уехала

    После завершения гонок "Формулы-1" в Баку начался демонтаж установленного на улицах оборудования, движение по перекрытым до этого улицам восстанавливается.

  • Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов
    Пити и севанские раки

    Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов, которых впечатлили в Армении горы, коньяк, толма, суп "пити" и экологически чистые продукты.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Демонстрант с капюшоном стоит возле горящего мотоцикла в столкновениях с ОМОНом во время антиправительственного протеста в Каракасе 22 июня 2017 года
День памяти и скорби, футбол и кино: кадры недели
Пресс-конференция, посвященная старту проекта Шедевры московской сцены
Худрук театра на Малой Бронной рассказал о спектаклях, привезенных в Сухум
Статистика алкоголизма и наркомании в Абхазии
Наркомания и алкоголизм: данные статистики

Соцсети

Sputnikabkhazia