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Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера

Усидеть на восемнадцати стульях: "Волки и овцы" в РУСДРАМе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пьесой Островского "Волки и овцы" в постановке Тараса Белоусова открылись гастроли Московского драматического театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова в Русском театре Абхазии в понедельник 26 июня.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Ряд из восемнадцати стульев обозначает пространство сцены. Больше ничего. Битва за богатство в условных декорациях начинается. Дельцы Островского здесь будут строить козни, подделывать векселя, драться за свое счастье до конца. Главное в этой большой охоте на овец — это не оказаться слишком доверчивым и не быть съеденным.

"Если вы останетесь благодарными зрителями, мы будем счастливы, — сказал руководитель постановки Сергей Голомазов перед спектаклем. – Сухумский зритель для нас пока – неизвестный".

По словам Голомазова, "Волки и овцы" – постановка, которая стала визитной карточкой его творческой мастерской. С этого спектакля мастерская начала свою историю и получила за него гран-при X фестиваля "Твой шанс" как лучший дипломный спектакль среди московских вузов.

"Волки и овцы" — пьеса легкая, это дуракаваляние. В ней нет надрыва "Грозы" или "Бесприданницы". Основную мысль высказывает главная героиня: "Я могу полюбить только порядочного человека, но порядочные ищут богатых".

Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Волки и овцы" Александра Островского в рамках проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера

Здесь нет положительных героев, все строят планы: брак по расчету, подложные долговые документы. Герои пытаются усидеть на двух стульях: любовь и нажива. Персонажей одиннадцать, стульев – восемнадцать, кто-то останется ни с чем, а кому-то достанется и имение, и жена-красавица.

Абхазские зрители первые пол-акта присматривались к аскетичным декорациям и непривычной актерской игре, но постепенно втянулись, и долго не отпускали актеров со сцены. Труппа три раза выходила на поклон.

"Невозможно, да и не хочется уснуть, размышляя над пьесой, перемалывая до самоуничтожения эпизод за эпизодом, находясь, как в коматозе, под впечатлением виртуозной игры актеров, безукоризненной сценографией, гениальной режиссурой, в которой знакомые до боли стулья становятся произведением искусства, — написал на своей странице в Фейсбуке замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия. — Ну да, это Островский, Александр, и пьеса знакомая, про злободневное — "Волки и овцы". Вроде про прошлый век, но какое созвучие нашей нынешней реальности, какие диалоги, интонации, смысловые ударения. Какие узнаваемые волки в овечьих шкурах и наоборот!"

  • Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
    Спектакль "Волки и овцы" Александра Островского в рамках проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
    Спектакль "Волки и овцы" Александра Островского в рамках проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
    Спектакль "Волки и овцы" Александра Островского в рамках проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Спектакль Волки и овцы
    Спектакль "Волки и овцы"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Волки и овцы" Александра Островского в рамках проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера

Среди комментариев, которыми делились зрители в антракте, самые популярные: "Смешно и актуально". Темы вечные, люди никогда не перестанут тянуться к наживе, а женщины всегда будут пытаться манипулировать мужчинами.

Жаль, что этот спектакль в Сухуме уже не повторится. Но гастроли Театра на Малой Бронной только начались, нас ждут еще три вечера. По словам Сергея Голомазова, четыре спектакля, выбранные для постановки в Абхазии, разные и про разное.

Во вторник 27 июня на сцене РУСДРАМа — "Княжна Марья" — спектакль, в котором события "Войны и мира" показаны глазами Марьи Болконской. В четверг 29 июня — чеховские "Три сестры". Закроют гастроли "Особые люди" — пьеса о жизни детей-аутистов.

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