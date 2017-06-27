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Пресс-конференция в министерстве культуры

Арсалия о проекте "Шедевры московской сцены": для нас важен разный театр

© Sputnik.
В Абхазии
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Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия провела встречу с художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной Сергеем Голомазовым и примой театра на Малой Бронной, директором Творческого объединения мастерских Верой Бабичевой.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Стартовавший в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера проект "Шедевры московской сцены" очень важен для профессиональных актеров страны, сказала на встрече с худруком Московского драмтеатра на Малой Бронной Сергеем Голомазовым и примой театра Верой Бабичевой министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

"Когда Ираклий Хинтба (ред. – гендиректор РУСДРАМа) задумал такой интересный и нужный проект "Шедевры московской сцены", мы загорелись и все пытались помочь реализовать его. Мы вчера были с коллегами на спектакле. Для нас важно видеть другой театр, разный театр. Мы видим, как это нужно нашим профессиональным актерам, ведь у них не всегда есть возможность ездить и смотреть, получать удовольствие", — отметила Арсалия.

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Сергей Голомазов подчеркнул, что выступать перед новым и незнакомым зрителем всегда волнительно.

"Вы знаете, на удивление, всякий раз находишь доказательство тому, что если язык разговора честный, универсальный, если он замешен, основан на каких-то творческих аксиомах, то тогда он международен и становится межкультурным. И то, каким образом публика принимала спектакль, и ваши отзывы… Что могу сказать? Мы благодарны зрителю, благодарны за приглашение", — сказал Голомазов. 

Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Усидеть на восемнадцати стульях: "Волки и овцы" в РУСДРАМе

Генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба отметил, что проект "Шедевры московской сцены" оказался очень востребован.

«Несмотря на то, что подряд мы поставили четыре спектакля, билеты очень хорошо продаются. И вчера у нас был полный зал на спектакле «Волки и овцы». Сегодня на спектакле «Княжна Марья» у нас будет полный зал. Спектакль «Волки и овцы», который вчера был показан, прошел с огромным успехом. На самом деле многие люди, профессионально разбирающиеся в театре, кто сидел в зале, они, конечно, были потрясены уровнем актерской игры и качеством режиссуры. Это просто счастье, что абхазский зритель имеет возможность увидеть эти спектакли в Абхазии», — подчеркнул Хинтба. 

Проект "Шедевры московской сцены" стартовал в понедельник 26 июня спектаклем "Волки и овцы" Александра Островского. В проект входит еще три спектакля. 27 июня на сцене РУСДРАМа — "Княжна Марья", сцены из романа Льва Толстого "Война и мир". Этот спектакль – взгляд на события романа глазами не главного персонажа, княжны Марьи Болконской. 29 июня у абхазского зрителя будет возможность увидеть великую пьесу Антона Чехова "Три сестры". А 30 июня зритель в Сухуме увидит особый спектакль "Особые люди".

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