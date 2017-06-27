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Привлечение туристов и кинотеатр: планы свердловчан в Абхазии

В Абхазии
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Рабочая встреча представителей Общественных палат Абхазии и Свердловской области состоялась в Абхазии во вторник 27 июня.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Амра Амичба. Члены Общественной палаты Свердловской области будут способствовать продвижению абхазских курортов на туристическом рынке области. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил член Общественной палаты Абхазии Роман Качарава. 

По словам Качарава, в Свердловской области проживает почти 4,5 миллионов человек, и, к сожалению, очень малая их часть ездит на отдых в Абхазию. 

"Член Общественной палаты Свердловской области Андрей Назаров представил концепцию развития сотрудничества между палатами, где отражена заинтересованность в информационном продвижении курортов Абхазии, — отметил Роман Качарава. – Есть намерение привлекать крупных туроператоров в некоммерческое абхазо-свредловское партнерство, чтобы люди могли по льготным путевкам ездить в Абхазию". 

В Общественной палате Абхазии гости из Свердловской области высказали предложение об открытии в Екатеринбурге представительства Абхазии и представительства Екатеринбурга в Абхазии. 

"У них несколько интересных проектов, которые они готовы воплотить в Абхазии. Есть компания, которая владеет сетью кинотеатров. Рассматривается возможность строительства кинотеатра в городе Сухум. Все это пока на стадии обсуждения, но у них есть такие планы", — рассказал член Общественной палаты Абхазии Роман Качарава.

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© Fotolia/ Andrey Burmakin
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Качарава заметил, что свердловчане предлагают более тесное взаимодействие с абхазскими предпринимателями.

"Будем со своей стороны содействовать этому, в любых направлениях помогать улучшать взаимоотношения между нашей республикой и Свердловской областью, — заверил член Общественной палаты Абхазии. – Хотят продвигать абхазскую культуру в Свердловской области, приглашать абхазские коллективы на различные мероприятия и популяризировать абхазскую культуру в области".

Делегация Общественной палаты Свердловской области побывала в министерствах экономики, сельского хозяйства, по курортам и туризму, культуре и охраны историко-культурного наследия. 

Рабочая встреча между Общественными палатами Свердловской области и Абхазии состоялась в рамках подписанного в мае 2016 года соглашения "О сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Абхазии и Общественной палатой Свердловской области". 



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