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Орден Леона.

Выбор ветерана: выплата за награду или пенсия по инвалидности

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Ирина из Гагры: Мой дядя ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. Насколько я знаю, награжденные боевыми наградами получают пенсию, но моему дяде ничего не перечисляют. Почему так?   

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал министр труда, занятости и социального обеспечения республики Руслан Аджба, награжденные боевыми наградами ветераны Отечественной войны получают ежемесячную пенсию по достижении пенсионного возраста.  

Герой Абхазии по достижении пенсионного возраста будет получать 6 500 рублей, кавалер ордена Леона – 6 тысяч, награжденный медалью "За отвагу" — 5 500 рублей.

"При достижении мужчиной 60 и женщиной 55 лет необходимо обратиться по месту прописки в районный отдел соцобеспечения и представить пакет документов, полный перечень можно узнать у сотрудников. Если награжденный при этом является инвалидом Отечественной войны народа Абхазии, то получает пенсию уже как инвалид", — уточнил Аджба.

Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии первой группы получают пенсию в размере 10 тысяч рублей, второй группы – 7 500 рублей, а третьей группы – 6 500.

При этом Аджба заметил, что, если пенсионер одновременно и награжден одним из перечисленных орденов и еще инвалид, то по законодательству он должен выбрать, какую пенсию он хочет получать. 

"То есть человек должен выбрать одну пенсию — либо по инвалидности, либо за награду. Как показывает практика, обычно выбирают пенсию по инвалидности, так как ее размер в денежном эквиваленте больше", — заметил министр.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы на интересующие их темы, касающиеся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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