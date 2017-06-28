История одного Героя. Дмитрий Чепенец

Завещание майора

"В случае моей гибели прошу похоронить меня в Сухуми после его освобождения". Написанные от руки слова за двадцать четыре года заметно поблекли. Такое завещание на обратной стороне фотографии своей двухлетней дочери оставил Герой Абхазии, доброволец, майор Дмитрий Чепенец.

Долгие годы мать Дмитрия Алла Александровна бережно хранила фото вместе с другими письмами своего единственного сына, которые тот присылал из воюющей Абхазии. После она передала его дочери героя Дарье.

"Дорогая моя Дашенька. Эту фотографию твой папа хранил до последних дней своей жизни. Храни и ты всю жизнь в память о своем папе, который очень тебя любил", — гласит приписка Аллы Александровны.

Последнее желание Дмитрия Эдуардовича до сих пор не было исполнено. К счастью, Сухум все-таки был освобожден абхазской армией. Победа в войне досталась ценой жизни тысяч бойцов, в том числе ценой жизни майора Чепенца. Он погиб в июне 1993 года при выполнении специального задания, прикрывая отход разведывательно-диверсионной группы. Но о месте захоронения Дмитрия Чепенца до недавних пор не было известно, долгие двадцать четыре года после гибели он считался без вести пропавшим.

© Фото: из архива семьи Чепенец Подпись Дмитрия на оборотной стороне фотографии дочери

Легенда Восточного фронта

Его называли легендой Восточного фронта. Майор Чепенец умел все: минировать, сражаться в бою, обращаться с ПТУРСами (противотанковый управляемый реактивный снаряд), ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) "Игла". Командование требовало беречь его как зеницу ока.

Профессиональный военный, его навыки и умения были бесценны на поле боя. Накануне войны в Абхазии Чепенец работал инструктором центра спецподготовки разведдиверсионных групп, был офицером особой сверхсекретной группы спецназа "Дельфин" в своем родном Белгороде. Военную службу он начал в Воздушно-десантных войсках в Чехословакии, а затем в Приволжском военном округе и достиг больших высот в профессии, что было обусловлено природными талантами майора, как и его невероятным трудолюбием и любовью к профессии.

© Sputnik. Томас Тхайцук Перезахоронение бойцов батальона "Горец" состоялось в Парке Славы

Дмитрий Чепенец приехал в Абхазию в феврале 1993 года. Все, кто хорошо знаком с хроникой войны, понимают, что приезд его случился практически накануне Мартовского наступления, одной из самых трагических страниц в военной истории нашей страны. Это наступление на Сухум стало для майора Чепенца первым испытанием в Абхазии, он принял участие в боях на Гумистинском фронте. После, в мае 1993 года, командование решило, что Чепенец будет полезен также и в другом районе республики, майор был переброшен на Восточный фронт.

Краткая выдержка из биографии Героя Абхазии гласит: "Дмитрий Чепенец совершал рискованные вылазки в стан врагов, тем самым добывал ценные сведения". О том, что стоит за этими словами, рассказывает начальник штаба третьего ткуарчалского полка Восточного фронта майор Илья Гамисония.

"Я познакомился с ним в гарнизоне. Нескольких минут знакомства хватило, чтобы понять, что передо мной грамотный офицер. Я пригласил его в штаб для обстоятельного разговора. Выяснилось, что он был профессионалом в военном деле, хорошо знал минно-взрывное и диверсионное дело, был знаком с современными видами вооружений. Такие люди были нам нужны", — поделился воспоминаниями Гамисония.

Дмитрия зачислили в личный состав полка. Илья Гамисония не раз совершал с ним разведку боем. С отдельными группами они совершали диверсионные вылазки в Пакуашском и Охурейском направлении, были в Агубедии. Вскоре командование Восточного фронта удостоверилось, что Чепенец в совершенстве владеет техникой разведки и минного дела. Его попросили обучать солдат военному искусству.

"Он учил бойцов тому, как правильно устанавливать различные виды мин, как заминировать или разминировать линию электропередач или же мост. Собственно все, что мы делали до этого, было непрофессионально. У нас было мало людей, которые четко знали такую тонкую работу. Он был очень ценный для нас человек", — отметил Илья Гамисония.

Приехав в Абхазию добровольцем, Дмитрий Чепенец не имел жилья. Илья Гамисония пригласил его к себе. В Ткуарчале они два месяца до самой гибели майора жили в соседних квартирах на одной площадке, делились всем, что находилось в доме в те блокадные дни, вместе выходили на боевые задания.

"Он никогда не рассказывал, почему он приехал в Абхазию. Он был не очень разговорчив в общении. И у меня всегда было ощущение, что его что-то беспокоит. Какая-то боль в душе, о которой он никому не рассказывал. Помню, он очень скучал по своей семье и всегда носил с собой фотографию своей дочери. Маленькая девочка с косичками до сих пор у меня перед глазами", — рассказал Гамисония.

© Фото: из архива семьи Чепенец Фотография дочери Дашеньки

Секретное задание

В июне 1993 года командование полка получило специальное задание провести секретную операцию в Верхней Сванетии. Задание курировала непосредственно фронтовая разведка, которая дала указания начальнику штаба полка Гамисония. В состав специальной группы, которая должна была пройти сложный маршрут через горы в Кодорское ущелье, вошли 15 человек, среди них Дмитрий Чепенец.

"Дмитрия я назначил ответственным за проведение взрывных работ. Остальные ребята были фактически его группой поддержки. Он был основой, специалист, который и должен был уничтожить объект. О подробностях этой операции мы не говорим и сегодня, она по-прежнему остается секретной", — рассказал Гамисония.

В это же время в штабе полка разрабатывали важную стратегическую операцию по очистке от противника господствующих высот, в частности в Бедии. В результате Мешвельской операции командование Восточного фронта рассчитывало открыть войскам путь на всю восточную Абхазию. Начальник штаба третьего ткуарчалского полка Илья Гамисония разрабатывал Мешвельскую операцию, параллельно готовя диверсионную группу для похода в Верхнюю Сванетию.

"Перед тем как сделать контрольный выход, мы провели несколько походов в горы, чтобы проверить физические возможности наших бойцов. Ребята выступили 27 июня. Я в это время находился в штабе, приходилось работать на несколько фронтов. Группа поднялась через Галидзгинское ущелье, прошла по перевалу и спустилась в Кодорское ущелье. С ними был гражданский проводник из числа местных жителей", — рассказал Гамисония. Дальше со слов участников группы.

Выйти к объекту абхазские бойцы так и не смогли. Сыграло свою роль большое число разъездов, препятствующих проходу, и что особенно важно сторожевые на лошадях и охранные собаки. Группа стала возвращаться, однако на обратном пути в ущелье они наткнулись на пост ПЗРК (противовоздушной обороны), то есть, на группу стрелков с зенитным комплексом, которые собственно и обстреливали наши вертолеты. Среди них и сванские пастухи — партизаны. Пройти мимо незамеченными не удалось, началась перестрелка.

При всем том, что боевые товарищи пытались отвести майора в сторону, поскольку он был основным звеном группы, Чепенец вышел вперед на дзот и был тяжело ранен. Несколько человек пытались его вынести, но и те получили ранения. В высоких зарослях лопухов группа рассеялась. По отдельности, отстреливаясь, они вышли к перевалу, где обнаружили, что потеряли троих бойцов, в том числе и Дмитрия Чепенца.

Поскольку шел сильный обстрел, группа стала уходить и добралась до контрольного места, где их уже встречало подкрепление.

"Увидев, что не хватает троих бойцов, группу развернули, отправились на их поиски. Двоих нашли. Они вышли по одному. Дмитрия мы так и не нашли. Это уже был третий день операции. Все остальные попытки вернуться на то место были провальными. Противник выставил несколько боевых групп, заминировал все подходы, проход был заблокирован", — отметил Гамисония.

© Фото: из архива семьи Чепенец Дмитрий Чепенец с дочерью Дашей

Многолетние поиски

Долгие годы после войны, пока территорию Кодорского ущелья все еще занимали грузинские войска, найти достоверные сведения о Дмитрии Чепенце не удавалось.

Главное затруднение состояло в том, что секретная операция проводилась в приграничной зоне, а место перестрелки, во время которой пропал майор Чепенец, и в районе которого он предположительно был захоронен, расположено на территории Грузии. Добраться к месту у абхазских военных не было никакой возможности.

27 сентября 1995 года Указом президента Абхазии Дмитрию Эдуардовичу Чепенцу посмертно было присвоено звание Герой Абхазии. Однако возобновить поиски его останков смогли нескоро.

Только после освобождения Кодорского ущелья от грузинских войск в 2008 году абхазские высокопоставленные военные Илья Гамисония и Олег Аршба нашли из числа местных сванов тех, кто якобы знал людей, похоронивших Чепенца. Те уже переехали в Тбилиси, где находятся по настоящее время. Кроме того, выяснилось, что майора перезахоронили несколько раз, с какой целью — не известно.

Минобороны Абхазии смогло заполучить фотографии места гибели Чепенца, на которых изображен тот самый балаган – пост ПЗРК и крестиком помечено предположительное место захоронения майора. Так шли долгие поиски добровольца, до сих пор числившегося в списках без вести пропавших.

Волею судьбы останки Героя Абхазии были возвращены только спустя 24 года после гибели. Майор Дмитрий Чепенец спустя почти четверть века, как и завещал, будет погребен с почестями 28 июня в Сухуме, в освобождении которого от оккупантов не сомневался.



