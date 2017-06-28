"Война и мир" на абхазской сцене: князь Андрей без неба и дуба

Sputnik, Владимир Бегунов.

"Ну, как вам?"

"Очень необычно, но здорово", — делились впечатлениями зрители в антракте спектакля "Княжна Марья" в буфете Русского театра драмы Абхазии.

В этой постановке мастерской Сергея Голомазова события романа Толстого показаны глазами Марьи Болконской. Уместился практически весь сюжет эпопеи, хотя и с оговорками. Нет, к примеру, побега Ростовой с Курагиным, он лишь подразумевается в письме, которое Наташа пишет Марье. Впрочем, это неважно, сложно представить зрителя, не знакомого с сюжетом.

Это очень странный спектакль, где Николай Ростов выглядит взрослее старшего Болконского, на сцене полностью отсутствуют декорации, актеры играют в шинелях, свитерах и джинсах. Причем, это не стеб над классикой, все на полном серьезе. "Нет, жизнь не заканчивается в тридцать один год", – говорит князь Андрей, и ему веришь. Это, скорее, стряхивание пыли с классики, поэтому здесь нет монологов, известных каждому русскоговорящему человеку со школьной скамьи: о дубе и небе Аустерлица. Есть другие, не менее гениальные. Когда Лиза рожает, князь Андрей сидит в соседней комнате, слышит детский крик и размышляет вслух: "Зачем принесли туда ребенка? Ребенок? Какой?.. Зачем там ребенок? Или это родился ребенок?" Причем отсутствие костюмов и декораций не делают эту сцену менее достоверной. Мужская растерянность перед процессом появления новой жизни актуальна во все времена.

Ключом к пониманию происходящего служит голос Толстого, звучащий в начале каждого акта. Главный герой здесь – текст романа. Диалоги и монологи "Войны и мир" постепенно оживают на пустой сцене. Актеры как бы уходят в тень, а потом возвращаются в дорисованных воображением фраках и вечерних платьях. На такой спектакль стоило бы водить школьников, чтобы ломать стереотипы о несовременной классике.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Княжна Марья"

Это странный спектакль, о котором долго думаешь после. Одну мысль: "Так можно сыграть все что угодно, сесть на стул и прочесть монолог Пьера Безухова или княжны Марьи" прогоняет другая: "Нет, это именно "Война и мир". Марья Болконская, маленькая княгиня, Наташа, Андрей Болконский, отец и сын Курагины – стопроцентное попадание в образы, с достоверностью остальных можно спорить". Спорность воспроизведения толстовского текста – один из пунктов, который заставляет мысленно возвращаться к спектаклю вновь.

Сергей Голомазов перед первым спектаклем гастрольной программы говорил, что немного побаивается абхазских зрителей, потому что они ему пока неизвестны. Но бурные овации после спектаклей продолжаются уже второй вечер.

"Для нас важно видеть другой театр, разный театр, — сказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия на встрече с руководством театра на Малой Бронной. — Мы видим, как это нужно нашим профессиональным актерам, ведь у них не всегда есть возможность ездить и смотреть, получать удовольствие".

Другой театр в полной мере воплотился в "Княжне Марье". После этой постановки стало понятно, что "Волки и овцы" Островского, показанные накануне, были только разминкой. От этого становится еще интересней, какими будут "Три сестры" в четверг 29 июня. Все-таки это главная пьеса о России после "Вишневого сада". Каким может быть главный русский роман на сцене, мы увидели.

Проект "Шедевры московской сцены" стартовал в понедельник 26 июня спектаклем "Волки и овцы" Островского. На следующий день на сцене РУСДРАМа показали "Княжну Марью". 29 июня у абхазского зрителя будет возможность увидеть чеховских "Трех сестер", а 30 июня – спектакль "Особые люди", о детях-аутистах.