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Концерт адыгской песни и танца состоялся у драмтеатра в Сухуме

Концерт адыгской песни и танца состоялся у драмтеатра в Сухуме

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Концерт адыгской песни и танца перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба состоялся в рамках проведении адыгских традиционных культурно-массовых мероприятий для молодежи адыгско-черкесской диаспоры в Абхазии.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт адыгской песни и танца состоялся у Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба во вторник 27 июня.

Перед многочисленными зрителями, собравшимися на площади, выступили юные танцоры, исполнившие традиционный адыгский танцевальный обряд "Джэгу", а также прозвучали старинные адыгские народные песни.

"Мы приехали из Краснодарского края, мы общественное движение, которое сохраняет свою культуру. Наша программа нацелена на проведение культурно-массовых, традиционных адыго-черкесских мероприятий для проживающих за пределами исторической родины", — сказала корреспонденту Sputnik председатель "Центра Адыгской культуры" Сафиет Шамова.

Представители центра уже побывали в Турции, где провели традиционные культурно-массовые мероприятия для представителей адыго-черкесской диаспоры.

"В Абхазии мы впервые, наша задача — сохранить традиционную адыгскую культуру. И, конечно, так уютно, как в Абхазии, нигде себя не чувствовали. Мы братские народы, у нас одни исторические корни и традиции", — сказала она.

Сафиет Шамова рассказала о значении традиционного адыгского танца "Джэгу".

"Джэгу" имеет несколько значений — "свадьба", "игра", "танцы", то есть это обряд, с одной стороны становятся девушки, с другой – мужчины, старшая девушка выводит ту, которая будет танцевать, мы хотим показать традиционные адыгские танцы", — подчеркнула Шамова.

Председатель "Центра Адыгской культуры" сообщила, что культурные связи с Абхазией будут только укрепляться и уже есть в планах проводить массовые мероприятия для адыго-черкесской диаспоры в Абхазии.




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