Абхазские фермеры ознакомились с передовой российской сельхозтехникой

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Российские производители современной сельскохозяйственной техники ознакомили со своей продукцией абхазских фермеров в среду 28 июня в рамках бизнес-миссии, организованной Торговым представительством России в Абхазии.

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Торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов сказал, что приобретение сельхозтехники возможно по льготным условиям.

"Задача, которую мы ставим в рамках этой сессии, ознакомить фермеров Абхазии, всех, кому интересна тема развития, модернизации и обновления сельского хозяйства, парка сельхозтехники, с теми возможностями, которые готовы предоставить российские заводы производители сельхозтехники. Хотелось бы, чтобы по итогам появились конкретные предложения, заявки, для того чтобы мы могли формировать пункт заявок. А в дальнейшем выносить предложения правительству России для поиска возможных путей финансирования и поставки техники в Абхазию по льготным схемам", — отметил Некрасов.

Вице-премьер Беслан Эшба рассказал российским гостям, что развитие сельского хозяйства всегда было приоритетным направлением для руководства страны. Он также добавил, что правительство обязательно поддержит абхазских сельхозпроизводителей и готово активно включаться в этот процесс.

© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Эшба

"Нашим сельским труженикам, сельхозпроизводителям нужно внимательно взвесить все, что мы хотим. Не про запас, а именно то, что необходимо на сегодняшний день, по мере той необходимости, которая возникает у вас по тем или иным работам, которые есть, предстоят, планируете. Необходимы четко проверенные бизнес-планы, технико-экономические обоснования по окупаемости проекта", — обратился к абхазским сельхозпроизводителям вице-премьер.

Вместе с тем Эшба подчеркнул, что в Абхазии много успешных предпринимателей, есть развитие сельхозпредприятий.

Министр сельского хозяйства республики Даур Тарба в своем выступлении обратил внимание гостей на то, что агроклиматические условия страны позволяют успешно развивать аграрную отрасль по ряду направлений. В частности, он привел в пример растениеводческое направление, животноводство и пчеловодство.

"Все перечисленные направления народного хозяйства необходимо развивать, внедряя в организацию труда передовые технологии, современное техническое оснащение, способствующее повышению развития сельского хозяйства. Экономическое благосостояние Абхазии напрямую зависит от развития аграрной сферы", — пояснил Тарба.

В ходе круглого стола свою продукцию представили более десяти российских сельхозпроизводителей. Организаторами мероприятия стали Торговое представительство Российской Федерации в Абхазии совместно с Российской ассоциацией производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш" при поддержке Министерства сельского хозяйства республики. В Ассоциацию "Росспецмаш" входят 156 предприятий, среди которых предприятия, производящие сельскохозяйственную, строительно-дорожную технику, компоненты, и компании пищевого машиностроения.



