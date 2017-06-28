Генпрокуратура просит пожизненное заключение отцу убитой Вержинэ Сурменелян

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральная прокуратура попросила суд назначить пожизненное заключение отцу убитой в 2013 году Вержинэ Сурменелян на заседании Верховного Суда Абхазии в среду 28 июня.

Следователи полагают, что убитая школьница стала жертвой собственного отца Амбарцума Кешищяна. Об этом в ходе следствия заявил Михаил Буряк, ранее подозревавшийся прокуратурой в этом убийстве.

Согласно показаниям Буряка, Амбарцум Кешещян под угрозой насилия заставил его изнасиловать Вержинэ Сурменелян, затем отец девочки перерезал ей горло.

По версии следствия, тем самым Амбарцум Кешещян пытался скрыть факт изнасилования собственной дочери за несколько дней до убийства. Ответственным за преступление Кешещян хотел сделать Михаила Буряка, уверена прокуратура.

В своих первых показаниях Михаил Буряк признавался, что изнасилование и убийство девочки совершил сам, однако позже заявил, что к убийству он не имеет отношения. По его словам, он причастен к насилию над девочкой под угрозой со стороны Кешещяна.

Следователь Генеральной прокуратуры Даур Амичба с учетом тяжести преступления просил суд назначить Михаилу Буряку наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима.

2 декабря 2013 года Вержинэ Сурменелян вышла из школы, но до дому не дошла. Вечером того же дня тело девятилетней девочки с резаными ранами шеи и признаками изнасилования было обнаружено в одном из заброшенных домов села Гумиста Сухумского района.

"Буряк шел с девочкой по пути к заброшенному дому, отец девочки шел по параллельной дороге до переезда. Находясь внутри заброшенного дома, а именно на первом этаже, Буряк только насиловал девочку, потому что отец девочки стал угрожать ему. Буряк видел, как отец бил ее руками по голове и лицу. В тот момент, когда отец резал горло девочке, Буряк стоял возле лестницы, ведущей на второй этаж. Буряк взял всю вину на себя, так как очень боялся Амбарцума Кешещяна. Буряк знал, что до 2 декабря 2013 года Кешещян насиловал свою дочь", — сказала прокурор Тамила Бигвава.

По ее словам, именно отец предложил украсть девочку и заранее показал Буряку, куда нужно привести ее.

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"Он показал, какой дорогой ходит девочка из школы, находясь уже внутри заброшенного дома, отец дал команду изнасиловать дочь", — добавила прокурор.

Во время проведения судебной экспертизы у Кешещяна были выявлены свидетельства о том, что до дня убийства он имел половые контакты с дочерью, говорит Бигвава.

"Он испытывал половое влечение к дочери. Судебная экспертиза выявила, что он располагает информацией о деталях убийства Сурменелян", — сказала прокурор.

Сам Амбарцум Кешещян категорически отказывается признать свою вину в убийстве дочери.

"Я не могу понять, почему прокуратура так со мной поступила. Это от того, что у меня нет сил бороться и нет денег? Я думаю, что правда должна восторжествовать по отношению ко мне. Мне обидно, что Буряка подговорили, я не понимаю, как можно так легко играть судьбами людей", — отметил отец убитой Вержинэ.

Адвокат подсудимого Амбарцума Кешещяна, Игорь Скнарин заявил суду, что нет никаких доказательств вины его подзащитного в совершении убийства.

"Судебный процесс полностью подтвердил правоту моего подзащитного, категорически отвергающего свою причастность и вину на протяжении всего предварительного и судебного разбирательства", — сказал защитник.

Преступление, которое инкриминируется Амбарцуму Кешещяну, адвокат назвал "мыльным пузырем".

"Этот "мыльный пузырь" обязательно должен лопнуть по окончании судебного разбирательства. 2 декабря 2013 года Амбарцум Кешещян и его супруга находились дома. Погибшая Вержинэ рано утром ушла в школу, когда мой подзащитный еще спал. Примерно в 13 часов 19 минут на домашний телефон Кешещяна позвонили и поинтересовались, выполнил ли Кешещян какие-то строительные работы", — отметил Скнарин.

Таким образом, неоспорим факт того, что Кешещян в это время находился дома, подчеркнул адвокат.

"Однако государственное обвинение делает вид, что такие факты не были установлены судом и следствием и в своей обвинительной речи не берут их во внимание", — заметил он.

Алиби Кешещяна подтвердили несколько свидетелей, и не принимать это во внимание недопустимо, считает Скнарин.

Игорь Скнарин также обратил внимание суда на то, что подсудимый Михаил Буряк в ходе предварительного разбирательства несколько раз менял свои показания.

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"Он трижды менял показания. В итоге, чтобы уйти от ответственности за совершение убийства, после проведения психо-физиологической экспертизы придумал новую версию, которую продолжил в судебном заседании", — подчеркнул защитник.

Версия Буряка о том, что отец Вержинэ Сурменелян организовал изнасилование, а затем убил свою дочь, не состоятельна, считает адвокат.

"Почему же Кешещян, совершивший убийство своей дочери, так запросто отпускает мало знакомого ему человека, а затем после совершенного убийства принимает активное участие в поисках свидетеля, убийства которое совершил он сам?" — задался вопросом Скнарин.

Адвокат отметил, что Буряк был задержан родственниками Кешещяна уже на следующий день после убийства девочки. Скнарин также выразил недоверие результатам экспертиз Буряка и Кешещяна.

"Производство данных экспертиз было поручено и проведено Ириной Николаевой, гражданкой России, имеющей высшее образование по специальности физкультура и спорт, не имеющей специального образования для проведения подобных экспертиз, прошедшей курсы повышения квалификации. Надо полагать, что курсы повышения квалификации педагога, но никак не эксперта полиграфолога", — подчеркнул он.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, к заключению полиграфа должны быть приобщены распечатки полиграммы и видеозаписи, проводимого исследования, что не сделано экспертом Николаевой, рассказал адвокат.

"Данного рода экспертизы не носят утвердительного, однозначного характера о совершении преступлений. В силу природных и физиологических возможностей каждого организма, реакции могут быть разные. Можно только представить какая была реакция организма у моего подзащитного в момент проведения экспертизы в декабре 2013 года, спустя десять дней после похорон ребенка, на задаваемые полиграфологом вопросы", — утверждает Скнарин.

Адвокат ходатайствовал перед судом о недопустимости признания показаний полиграфа в качестве доказательства вины своего подзащитного.

Тело Вержине Сурменелян 2 декабря 2013 года с резаными ранами шеи и с признаками изнасилования было обнаружено в заброшенном доме в селе Гумиста Сухумского района. Следующее судебное заседание состоится 3 июля в 10 часов.



