Бокс, Red Rocks и лазерное шоу: Сухум готовится отметить день рождения

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Амра Амичба. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Сухума, пройдут на нескольких городских площадках. Об этом в интервью радио Sputnik сказал заместитель начальника Управления культуры столичной администрации Тимур Квеквескири.

Праздничные мероприятия начнутся на набережной Махаджиров. Там их организуют специалисты из столичного комитета по вопросам молодежи и спорта.

"У Абхазского драмтеатра в 18 часов состоится матчевый поединок между боксерами Ростова-на-Дону и Сухума. Позже перемещаемся в район Брехаловки, где пройдет открытый турнир по шашкам, шахматам, настольному теннису. Все желающие, естественно, могут принять участие в этом турнире", — отметил Квеквескири.

На площади имени Сергея Багапш будет организована очень интересная фотовыставка ConIFA 2016, добавил Тимур Квеквескири.

"В комитете по вопросам молодежи и спорта очень креативные ребята. Они со вкусом подходят к таким вещам, — подчеркнул замначальника управления. – Я думаю, на набережной будет оживленно и интересно".

Затем основные праздничные мероприятия перемещаются к платформе Гума, где в 22 часа пройдет праздничный концерт.

"Будут выступать наши артисты, хореографические ансамбли. Наверное, всего рассказывать не стоит, хотим какие-то сюрпризы оставить, — заметил замначальника Управления культуры столичной администрации. — По окончании первой частик концерта, в 23:30 все любители живого звука, живой музыки будут наслаждаться блюзом группы "Red Rocks" – молодежь любит очень этот коллектив. После уже ди-джей перенимает эстафету. Молодежь, думаю, будет визжать от радости, узнав, что будет ди-джей, будет очень оживленно. Я желаю молодежи как следует отдохнуть".

Кроме того, в день города, по словам Квеквескири, впервые в Сухуме устроят феерическое лазерное шоу.

"Мы пригласили наших коллег из России. Не оставит равнодушным практически никого. В шоу будут изображаться рисунки Сухума и Абхазии. Подобного у нас еще пока не было. Хотим ввести такую практику. Более углубленно подходить к этому шоу", — поделился Тимур Квеквескири.

Замначальника Управления культуры заметил, что в праздновании Дня города примут участие и гости столицы.

"Когда готовили соответствующие реквизиты, гости Абхазии, туристы подходили, спрашивали, к чему готовимся. Они были счастливы тому, что их отпуск совпал по времени с празднованием Дня города. И было очень приятно такое отношение наших гостей к нашему празднику", — сказал Квеквескири.

© Sputnik / Томас Тхайцук Red Rocks: красные скалы рыжего Эрика

Он признал, что, возможно, по масштабу и зрелищности праздник будет уступать прошлогоднему мероприятию, когда праздновалось 2500-летие Сухума.

"Председатель комиссии по проведению праздничных мероприятий, глава столичной администрации Адгур Харазия собрал всех заинтересованных, чтобы интересно провести праздник 1 июля. Каждый со своими предложениями выходил, что-то принимали, что-то дорабатывали", — заметил Квеквескири.

Он подчеркнул важную работу Коммунального управления и Управления внутренних дел в дни проведения массовых мероприятий в городе.

На вопрос о расходах на проведение Дня города Тимур Квеквескири ответил, что осваиваются средства, заложенные в столичный бюджет.

"Счастье людей деньгами не измерить. Глава администрации поставил задачу, чтобы людям понравился праздник, чтобы почувствовали, что они живут в самом лучшем городе на свете, и что это столица", — сказал он.

День Сухума учрежден в январе 2016 года, а будет отмечаться ежегодно в первую субботу июля, в этом году датой празднования станет 1 июля.