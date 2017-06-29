"Этнос и культура в эпоху глобализации" стали темой научной конференции в АГУ

СУХУМ, 29 июн –Sputnik, Анжелика Бения. На пленарном заседании в АГУ участниками международной научной конференции зачитывались доклады, говорили о плюсах и минусах глобализации и о необходимости сохранения культурного своеобразия.

"Глобализация рассматривалась как объективный процесс, прежде всего экономический. Никуда не денешься от разделения труда, от необходимости экономического сотрудничества, но главный акцент был сделан на своеобразие этнокультур, на необходимости их сохранения как общемирового достояния", – уточнил доктор философских наук, профессор кафедры теории культуры этики и эстетики Института философии и социально-политических наук ЮФУ Геннадий Драч.

Глобализация — это, прежде всего, экономическая интеграция, сказал, выступая с докладом "Роль СМИ в становлении культурного самосознания Абхазии", заведующий кафедрой журналистики Абхазского госуниверситета Гурам Амкуаб.

По сути своей, глобализация есть процесс слияния национальных рыночных систем в единый мировой рынок. Бесспорно, у этого процесса, особенно с экономической точки зрения, есть масса плюсов, отметил он.

"Перед абхазским народом в истории не раз возникала проблема сохранения и развития своего культурного самосознания, а, стало быть, своей этнокультурной идентичности. И в условиях исторических потрясений СМИ вопреки всем политическим обстоятельствам играли заметную, положительную роль в сохранении и развитии культурного самосознания абхазского народа", – сказал Амкуаб.

Взаимодействуют этносы, народы, нации, культуры. По его словам, именно эти положительные стороны глобализации выходили на передний план в 80-х годах. Однако, позднее, стали проступать и негативные стороны глобализации, затрагивающие, прежде всего ее социально-культурный аспект.

"На место взаимодействий национальных экономик, образующих мировую экономику, приходит сетевая, рыночная экономика, центрами которой оказываются международные корпорации. При этом размывается все национальное, от этно-национальной идентичности до социальной структуры самого общества", – сказал заведующий кафедрой журналистики.

Результат глобализационных процессов – человек, лишенный этно-национальной и гражданской идентичности. Такого рода социально-культурная стандартизация индивида чрезвычайно эффективна в экономическом плане, но она разрушает все традиционные устои общественной жизни, сказал Гурам Амкуаб.

Международная научная конференция на тему "Этнос и культура в эпоху глобализации" была проведена в Абхазском государственном университете совместно с Кубанским государственным технологический университет 29 июня.