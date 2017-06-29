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Съезд партии Амцахара

Делегаты съезда "Амцахара" приняли резолюцию

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Очередной съезд республиканской политической партии "Амцахара" прошел 29 июня в Сухуме.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik, Роберт Джопуа. Руководство Абхазии должно направить усилия на активизацию борьбы с преступностью, считают участники прошедшего в четверг 29 июня IX съезда республиканской политической партии "Амцахара". Делегаты, среди которых были руководители общественных организаци, входящих в Блок оппозиционных сил, обсудили социально- экономическую и криминогенную ситуацию в стране.

В зачитанной членом политсовета партии Алхасом Чолокуа резолюции высказано требование вернуться к рассмотрению  вопроса о паспортизации жителей восточных районов республики в строгом соответствии с Конституцией и пересмотреть принятый ранее закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия".

Делегаты съезда также обратились к абхазским депутатам. Они призвали Парламент "отнестись ответственно к вопросу сохранения стабильности в обществе" и выполнить пункты соглашения от 19 декабря 2016 года о Конституционном суде и Центризбиркоме. В случае их невыполнения «в течение пяти дней, оставить за собой право одностороннего выхода из соглашения со всеми вытекающими последствиями", — говорится в решении съезда. 

Перед принятием резолюции на съезде выступили председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния, лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, депутаты Парламента, в числе которых были руководитель фонда "Апра" Аслан Бжания, экс-президент Александр Анкваб, генерал-майор Рауль Лолуа, возглавляющий общественную организацию "Киаразаа" Дмитрий Дбар, которые призвали "к поиску путей по скорейшему выходу из критической ситуации, в которой находится государство". 

Глава партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба призвал все политические силы страны сосредоточиться на принятии антикризисных мер.

"На нас всех лежит огромная ответственность — сохранить государственность Абхазии. Это испытание не меньше, чем то, которое мы пережили в дни Отечественной войны народа Абхазии. Я призываю все ведущие политические силы страны оставить в стороне ссоры и споры и сосредоточиться на антикризисных мерах. Если мы все вновь скатимся к политическому противоборству и погубим наше государство, то этого нам не простят ни отдавшие свои жизни за свободу Отечества, ни наши потомки", — уверен Шамба.

Экс-президент республики Александр Анкваб призвал оппозиционные силы Абхазии к проведению политической работы по подготовке к очередным президентским выборам, которые состоятся в 2019 году и сказал, что жителям Абхазии не нужны новые испытания и стрессы. Он подчеркнул, что особая ответственность при формировании политических процессов в стране лежит на ветеранских организациях.



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