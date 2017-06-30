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Палаточный лагерь. Архивное фото.

Около 200 человек станут участниками лагеря "Молодая Абхазия 2017"

© Sputnik. Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Госкомитет по молодежной политике Абхазии объявил набор в военно-полевой лагерь, который пройдет в селе Ажара.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Участниками VI международного военно-полевого патриотического лагеря "Молодая Абхазия 2017" станут около 200 молодых людей, сказал в интервью радио Sputnik зампредседателя Госкомитета по молодежной политике Абхазии Денис Соломко.

"В прошлом году в лагере, помимо абхазской молодежи, были представлены Донецкая народная республика, Южная Осетия, Россия. Россия была представлена Москвой и Московской областью. В этом году международное представительство будет значительно расширено. Мы разослали приглашения, по предварительному согласованию, Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской республике, а также ряду регионов Российской Федерации. Предположительно общая численность участников лагеря станет 200 человек. Средний возраст участников 20 лет", — рассказал Соломко.

Цель лагеря "Молодая Абхазия 2017", по словам зампредседателя Госкомитета по молодежной политике, — патриотическое воспитание молодежи, приобщение ее к армейскому быту, армейскому образу жизни, популяризации службы в армии.

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"Сам военно-полевой лагерь уже много лет проводится в селе Ажара. Есть база "Мрамба". Она позволяет участникам лагеря в полной мере окунуться в быт службы в вооруженных силах", — подчеркнул он.

Зампредседателя Госкомитета по молодежной политике Абхазии Денис Соломко также отметил, что планируется отснять несколько передач о жизни международного лагеря, показать в них особо ярких героев лагеря, рассказать их истории.




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