Они снова не поехали в Москву: "Три сестры" на абхазской сцене

Sputnik, Владимир Бегунов.

Каждая новая постановка "Трех сестер" о том, как именно они в этот раз не поедут в Москву. Не поехали надрывно, овации в зале не стихали долго.

Спектакль Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова называется "1,2,3 сестры". Смысл такого хода Вера Бабичева объяснила со сцены перед началом.

"Иногда не только люди, но и целые нации и государства теряют ощущение защищенности, — сказала режиссер. — Им становится страшно в своем сиротстве. Выжить мы можем, только защищая друг друга. Все наши спектакли про это. Одна, две, три… сто двадцать три, миллион две тысячи триста сестер, которым очень нужна помощь и поддержка, чтобы жить и не бояться".

Сегодня в постановке этой пьесы существует соблазн свести все к предвиденью революции и гражданской войны. Чеховский текст не вырвешь из исторического контекста, предчувствие будущей катастрофы, конечно, в нем есть, но глубинное, едва уловимое. В этой постановке с символикой обошлись очень бережно. На сцене ящики, сестры пишут через трафарет красным: "В Москву" — место доставки на контейнере, несбыточная мечта героев и проступающая эстетика транспарантов и лозунгов. Практически в каждой сцене появляется какой-то красный элемент: перчатки, носки, плед. Но символика не тянет на себя одеяло, а лишь обозначает, что пьеса написана в последние спокойные для империи годы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три сестры"

"Три сестры" сразу затягивают в свое пространство замечательными актерскими работами в исполнении Юлианы Сополевой, Екатерины Седик и Дарьи Бондаренко. Ольга, Маша и Ирина мало отличимы друг от друга, а чем старше становятся, тем больше стираются эти различия, и здесь в полной мере играет название: "Одна, две, три сестры". Интерпретировать его каждый может на свой лад: три возраста женщины, объединенный образ России или намеренное размытие образов сестер, чтобы были лишь призмой при взгляде на героев-мужчин

Декорации – ящики. Они то гробы, то шкафы, то контейнеры. В таком хоронят покойного отца, в них пакуют вещи и прячутся сами сестры, когда хотят скрыться от окружающего мира. Военная форма и чемоданы — все постоянно куда-то собираются, но никуда не едут. Герои говорят о бессмысленности жизни, но, не задумываясь, совершают поступки, ради которых стоит жить: Вершинин спасает людей от пожара, сестры дают им кров, а Чебутыкин лечит пострадавших.

Они страдают от нерешительности, но не теряют надежду, задыхаются от пошлости, но продолжают жить в ней. Между смирением "будем жить" и стремлением "В Москву!" проходит вся жизнь.

Несмотря на абстрактные декорации и не привязанные к конкретному времени наряды и мундиры, спектакль классический. Замечательно играют Александр Бобров в роли доктора, Марк Вдовин — образе барона, и Дмитрий Савкин — в роли Вершинина. В этой постановке все идеально, не зря в конце слезы были на глазах актеров и зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три сестры"

"У них спектакли идут по нарастающей, — поделилась эмоциями на выходе одна из зрительниц. – Вчера я думала, что "Княжна Марья" — самый сильный, а сейчас "Три сестры" оказались еще мощнее".

Некоторые не скрывали слез.

"Я плакала в зале, — рассказывает еще одна зрительница из Сухума. – Сейчас нет никаких мыслей, только эмоции".

На встрече с министром культуры Эльвирой Арсалией гендиректор театра Ираклий Хинтба говорил, что большинство билетов на все спектакли проекта "Шедевры московской сцены" уже проданы. И это действительно так, спектакль шел с аншлагом, в зале не было свободных мест.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три сестры"

Последний спектакль проекта "Особые люди" о детях-аутистах будет показан в Русском театре в пятницу 30 июня.

"Мы решили сделать социально-художественный проект, проект-исповедь, — говорил о нем Сергей Голомазов. — Спектакль стал удивительно популярен. Оказалось, что это тема человеческого и нравственного аутизма, и разговор на эту тему так важен, что у нас он идет с большим успехом".

Прима театра на Малой Бронной, директор Творческого объединения мастерских Вера Бабичева сама сыграет в «Особых людях». Эта постановка в 2016 году получила премию "Звезда театрала" как лучший социальный проект.