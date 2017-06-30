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Наала Хибба

Абхазская диаспора в Москве: истоки и современность в дипломной работе Наалы Хибба

© Фото: из личного архива Наалы Хибба
В Абхазии
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Дипломную работу на тему "Абхазская диаспора в Москве. Этнокультурная характеристика и идентичность" защитила в МГУ имени Ломоносова Наала Хибба.

О дипломной работе про абхазскую диаспору, об общении земляков на ежегодных мартовских встречах и о желании жить на родине рассказала в беседе с корреспондентом  Sputnik Амрой Амичба выпускница МГУ Наала Хибба.

Наала Хибба родилась в Москве, она сама часть абхазской диаспоры, о которой решила написать дипломную работу. 

По ее словам, исследование диаспор в современной науке становится  популярным направлением. 

"А так как история формирования абхазской диаспоры ранее не была изучена, мне показалось это интересным. Предложила тему научному руководителю на кафедре этнологии исторического факультета МГУ, где я проходила магистратуру, ее утвердили сразу, — рассказала Наала Хибба. Бакалавриат окончила, была другая тема дипломной. А для дипломной в магистратуре выбрала абхазскую тему".

Архивных источников по теме практически не было, по признанию Хибба, материал пришлось собирать по крупицам. 

"Можно сказать, что не из истории пошел мой интерес, а из современности, когда я узнала, что есть оформленная юридически организация "Московская абхазская диаспора". Одним из пунктов нужно было осветить, как все это зарождалось, как возникла организация в таком виде, в котором мы имеем сейчас, как она оформилась, — сказала Наала. — Я знала, что есть люди, которые называют себя диаспорой, они периодически проводят мероприятия в Москве. Существуют ежегодные встречи в марте. Стала всем этим интересоваться. Ближе с ними познакомилась".

Одной из форм сбора информации при работе над дипломной работой было анкетирование, где абхазы в Москве отвечали на вопросы о значении диаспоры.  

Беслан Агрба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Агрба: работа в диаспоре - работа в удовольствие

"Подшивки старых газет смотрела, где какие упоминания. Не очень много информации на самом деле. Больше всего помогли беседы с людьми, которые стояли у истоков формирования землячества, которые давно приехали в Москву, больше 20 лет живут в Москве, обосновались, поселились, дети уже подросли, у кого-то и внуки. Разговаривала и со студентами, которые не планируют в Москве долго оставаться. Получился срез такой неоднородный. Я очень благодарна Юрию Анчабадзе за помощь и содействие при работе над дипломом," — добавила Хибба. 

Основной чертой, которая отличает абхазскую диаспору в Москве от  диаспор других народов, исследователь назвала неразрывную связь с Абхазией. 

"Многие диаспоры называют себя так, но отдаленно представляют страну, откуда они приехали, по сути, сконцентрированы на своих проблемах, они живут изолированно, им хорошо. У абхазов не так. Связь с родиной, со страной, государством сильная. Люди в курсе всего происходящего и сопереживают. Внутренние проблемы — политические, экономические, которые там есть и которые нужно решать, обсуждаются ими всегда. Это не у всех диаспор прослеживается", — подчеркнула Наала Хибба.

Для представителей диаспоры важны ежегодные мартовские встречи, общение с земляками и  участие в различных мероприятиях — конференциях, выставках, концертах. 

"Если и не планируют завтра возвращаться или переезжать на родину, они постоянно участвуют в ее жизни. Их это очень волнует. Даже находясь за несколько тысяч километров от Абхазии, переживают, — сказала Наала. — В анкете я  спрашивала, что для них значит диаспора, люди отвечали, и я с ними согласна, что нахождение в диаспоре и общение как-то сближает с родиной".

Игра Что?Где?Когда?
© Фото: Александр Колбая
Интеллектуальные баталии абхазской диаспоры на игре "Что? Где? Когда?"

На вопрос о том, не задумывалась ли Наала о том, чтобы переехать в Абхазию, девушка живо среагировала и призналась, что не раз порывалась приехать на родину навсегда.

"Об этом задумывалась периодически и регулярно. Но каждый раз родители удерживали, говорили, сиди – учись, а сейчас уже советуют – ищи работу. Устала сопротивляться всем, была б моя воля, приехала бы. Раза два точно серьезно собиралась. Вроде все время учишься и учишься. Как-то так", — сказала выпускница МГУ. 

В школьные годы приезжала на каникулы на все лето в Верхнюю Эшеру к бабушке и дедушке. С началом учебы в университете каникулы стали короче, а, когда устроюсь на работу, время, проведенное в Абхазии, сократится до сроков двухнедельного отпуска, заметила Хибба. 

"На кафедре предложили продолжить учебу в аспирантуре. Но, скорее всего, не соглашусь, — сказала Хибба. – Только вчера было вручение дипломов, и пока не было времени серьезно задуматься о предстоящей работе". 

Накануне Наале Хибба вручили красный диплом об окончании МГУ имени Ломоносова. 



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