Минтуризма: экскурсоводы должны быть всесторонне развиты

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Экскурсоводы должны быть не узконаправленными, а всесторонне развитыми, сказал корреспонденту Sputnik председатель экспертной комиссии по аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму Астамур Барциц.

"Всесторонние знания необходимы потому, что экскурсовод — это первое лицо, которое видят туристы. Сегодня у нас день переаттестации, надеюсь, что они пройдут ее, если не пройдут, то они не будут работать. Значит, у них нет знаний, которыми должны обладать", — добавил он.

На переаттестацию пришли 24 человека, не прошедшие испытания с первой попытки. Успешно аттестацию с первого раза прошли 450 человек.

"Согласно приказу министра, была создана экспертная комиссия. В ее состав вошли представители туристической индустрии, историки, общественные деятели. Это было сделано для того, чтобы все мы вместе знали, какие сегодня экскурсоводы у нас есть, какими знаниями обладают. Могут ли они представлять нашу республику при встрече экскурсантов, которые приезжают в Абхазию", — добавил он.

В ходе аттестации члены комиссии проверяют, как преподносят свои знания экскурсоводы, сообщил Барциц.

"Приехав в Абхазию, турист хочет что-то узнать, у него есть какие-то вопросы. Им интересно, что символизирует абхазский флаг, кто его автор, почему есть такие полосы, количество населения в стране, какая культура и так далее", — сказал Барциц.

По его словам переаттестация работников туристической сферы проводится и для того, чтобы был единый реестр экскурсоводов.

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"Это нужно для того, чтобы мы знали о том, какие есть экскурсоводы — первой, второй категории и у кого нет категории. Первую категорию получают те, кто подтвердил свой стаж работы более семи лет, вторую более пяти лет. Категорию не имеют люди без стажа работы, они проходили обучение в центрах по подготовке кадров. Центры находятся при АГУ, Сухумском колледже и в колледже имени Кехир-ипа в Гагре", — отметил он.

Более двухсот человек успешно прошли испытания и впервые будут работать в туристической сфере в этом году, рассказал Барциц.

"Они в течение трех лет каждый год будут сдавать экзамены, проходить аттестацию. За каждым экскурсоводом закреплен маршрут, если они отклоняются от него, то согласно положению, мы собираем экспертную комиссию и принимаем решение об аннулировании его свидетельства экскурсовода", — сказал он.

Аттестация проходила в два этапа, на первом этапе они проходили тесты, состоящие из 10 вопросов. Проходным баллом считается семь правильных ответов. Прошедшие первый этап получили свидетельства экскурсовода после собеседования.