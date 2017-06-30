Тимур Зантария: будем препятствовать самовольному строительству

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Ужесточение выдачи градостроительных заключений позволит снизить количество самовольных строительств, об этом на пресс-конференции в Sputnik сказал заместитель главного архитектора Сухума Тимур Зантария.

"Для узаконивания самовольного строительства застройщику необходимо градостроительное заключение. Глава администрации потребовал от нас ужесточить все методы выдачи градостроительных заключений. Мы всячески будем препятствовать тому, чтобы самовольное строительство было узаконено. Если потенциальный застройщик изначально будет знать, что его объект никогда не узаконится, что этот объект нельзя заложить, продать, подарить, даже подключиться к инженерным коммуникациям, то он задумается, стоит ли овчинка выделки. Надеюсь, это ограничит количество самовольных застройщиков", — рассказал Зантария.

Говоря о количестве незаконных построек в республике, начальник Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп привела в пример Новый Афон, где в 2016 году было обнаружено 30 объектов без разрешительных документов.

"Из 70 проверенных объектов у 30 не было полного объема разрешительных документаций. Все эти документы по этим объектам мы передали в Прокуратуру. Прокуратура вызывала этих застройщиков. Как оказалось, некоторые сделали разрешительные документы задним числом, кого-то оштрафовали. Но максимальный штраф, который можем предъявить — это пять тысяч рублей. Если человек построил восьмиэтажную гостиницу, то ему ничего не стоит заплатить штраф — это мизер", — пояснила она.

Главный архитектор города Сухум Тамара Лакрба считает, что, помимо сотрудников архитектурных управлений городов и районов, данной проблемой должны заниматься домоуправы и участковые.

"Все считают, что главный архитектор управления, главы отделов в городах обязаны первыми видеть, слышать, где и что начинает строиться. Да, мы должны следить за самовольным строительством, но первый, кто должен видеть, — это домоуправы и участковые. В советское время они всегда следили за тем, что происходит: где вырыли траншею, где привезли песок, после чего тут же звонили и сообщали в администрацию. Мы же не можем с утра до вечера ездить по городу и следить", — подчеркнула Лакрба.

Майтоп также сетовала, что в республике нет прецедентов сноса здания, приостановки строительства, потому что нет органа, который мог бы заниматься этим. Еще одной проблемой она назвала отсутствие Градостроительного кодекса, который мог бы решить ряд проблем в этой области.