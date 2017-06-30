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Продажа творога

Скорик: покупать в жару на улице кисломолочную продукцию опасно для жизни

© Sputnik. Павел Лисицын
В Абхазии
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Перед центральным переговорным пунктом по проспекту Аиааира в Сухуме из багажника белой "Газели" торговали кисломолочной продукцией в пятницу 30 июня.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Амра Амичба. Покупать в жару на улице кисломолочную продукцию опасно для жизни, предупредила главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. 

Скорик рассказала, что с раннего утра 30 июня из багажника белой "Газели" продавали молочную продукцию. 

"В продаже был творог, который через два часа нахождения при такой температуре становится опасным для здоровья. Чаще всего скоропортящуюся кисломолочную продукцию берут для детей, пожилых людей. Такая продукция для них просто опасна, токсична. Я периодически получаю информацию из Инфекционной больницы, у нас очень много пищевых инфекций, отравлений — подчеркнула Скорик. — Мне не понравилось, что наш народ, зная о том, что кисломолочная продукция должна храниться  в соответствующих условиях, идет покупать не в магазины, где они безопасны и как-то проверены".

По словам Людмилы Скорик, из этой же белой «Газели», не предназначенной для реализации кисломолочной продукции два дня назад продавали товар.

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"Тогда мы с санитарным врачом Сухума Аллой Беляевой предупреждали их. Но сегодня опять появились,  - отметила Скорик. — Подошла и предупредила, что скоропортящаяся продукция должна реализовываться в соответствующих местах и условиях. С момента моего первого предупреждения прошло около пяти часов, они продолжают  реализовывать полностью испорченный товар, а он другим не может быть, пролежав при высокой температуре больше двух часов. Термические условия вы видите какие, как жарко на улице. Поэтому я обращаюсь к нашим жителям с просьбой не покупать в таких местах".

При приближении главного санитарного  врача республики в сопровождении группы журналистов и камеры к месту торговли, дорогу преградил мужчина, вышедший из припаркованного неподалеку джипа. На повышенных тонах потребовал выключить камеру и велел главному санитарному врачу убираться восвояси.

Людмила Скорик пыталась проявить выдержку, но, помимо того, что она главный санитарный врач, в первую очередь она женщина, и грубость мужчины в отношении нее недопустима.

В процессе препирательств появился другой молодой человек, которого водитель «Газели» вызвал по телефону. Он-то и выступил миротворцем, пытавшимся утихомирить разбушевавшегося мужчину. Через пять минут «Газель» с оставшимся сыром и творогом, а за ней и черный джип отъехали с проспекта Аиааира. Но надолго ли? 



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