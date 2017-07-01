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Спектакль Особые люди

Эмоциональный удар: в РУСДРАМе показали "Особых людей"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Спектаклем "Особые люди" закончились абхазские гастроли Московского театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова в пятницу 30 июня.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Рыдал весь зал, в те моменты, когда замолкали актеры и музыка, всхлипывания были слышны отовсюду. Шел завершающий спектакль проекта "Шедевры московской сцены". Перед такими постановками неплохо бы выдавать зрителям носовые платки. Режиссер Сергей Голомазов коснулся табуированной в обществе темы детей-аутистов и их родителей.

Спектаклем Особые люди
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектаклем "Особые люди"

Это эмоциональное действо не похоже на стройный спектакль: сценки, монологи, диалоги, основанные на реальных историях. У каждого героя своя правда, но трагедии схожи, – их дети вдруг стали «инопланетянами». Мотив других миров подчеркивает оформление спектакля: синие кубики на сцене, луч света под потолком, на который временами замирая смотрят герои, разговоры о прогулках по звездам. Почему и как это происходит наука до сих пор сказать не может, эффективных способов лечения не существует. "Я хочу, чтобы какой-нибудь ученый получил аутическую нобелевскую премию, чтобы хоть кто-нибудь разобрался в том, что это такое!", – выкрик одной из героинь.

Воздушный шарик, привязанный к кубику на сцене – символ такого "особого" ребенка. Физически он здесь, но умственно – далеко отсюда, внутри толстенной скорлупы, скрывающей его от окружающего мира.

"Если представить мозг, как компьютер, то их мозг не фильтрует информацию, – попытается объяснить другой герой спектакля. – Эти дети получают огромный объем информации, который не могут переварить: количество волосков в ресницах матери, клеток на свитере отца, цвет глаз всех прохожих на улице". Огромное количество звуков, картинок, запахов мешаются в головах "особых" детей. Программа, которая должна с этим работать, почему-то остановилась навсегда.

Спектакль "Особые люди2 неудобный, рваный и эмоционально тяжелый. Он сначала оглушает, оставляет в растерянности, а потом царапает душу до крови. "Ваш ребенок – якорь, а должен быть парусом", – звучит со сцены, и публика плачет.

В 2015 году постановка получила специальный диплом жюри Московского театрального фестиваля "Золотой витязь", в 2016 году стал лауреатом премии "Звезду театра" в номинации "Лучший социальный проект".

Спектаклем Особые люди
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектаклем "Особые люди"

Зачем все это смотреть со сцены? Этот вопрос рождается в голове с самого начала. В течение спектакля герои постоянно дают на него ответы, чтобы каждый зритель нашел подходящий для себя. Тот, который подошел мне и все объяснил, звучал так: "попробуйте выпить чашку неразбавленной жизни!"

Впервые за время гастролей на сцену вышла прима театра на Малой Бронной, директор Творческого объединения мастерских Вера Бабичева. В начале истории ее героиня советовала отдавать "особых детей" в патронатные семьи за рубеж, а потом узнала, что у нее родился внук с синдромом Дауна. Ее финальный монолог о том, что у Господа не бывает системных ошибок и такие дети приходят в этот мир неслучайно, стал эмоциональной финальной точкой спектакля.

Зрители выходили молча, отказывались от комментариев и даже между собой в фойе не обсуждали увиденное.

"Я в начале фестиваля обмолвился, что мы опасаемся абхазского зрителя, который для нас еще зритель неизвестный, – сказал Сергей Голомазов. – Так вот теперь хочу сказать, мы вас не боимся!"

Вера Бабичева и Сергей Голомазов пожелали проекту "Шедевры московской сцены" стать ежегодным фестивалем, который откроет дорогу в Абхазию многим столичным труппам. 




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