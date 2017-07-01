Прокурор Сухума: подозреваемый в убийстве Джинджуа явился с повинной

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Подозреваемый в убийстве Давида Джинджуа явился с повинной и задержан, об этом корреспонденту Sputnik сообщил прокурор Сухума Руслан Тыркба.

"Подозреваемый в убийстве Давида Джинджуа, произошедшего накануне, явился с повинной и задержан прокуратурой города Сухум. Он содержится под стражей в ИВС УВД столицы. Ведется следственно-процессуальные мероприятия", — сказал Тыркба.

Прокурор столицы также подчеркнул, что имя подозреваемого в интересах следствия пока не разглашается.

В пятницу 30 июня, примерно в 16: 05, по улице Адлейба в Сухуме были произведены выстрелы в Давида Анатольевича Джинджуа 1986 года рождения. Джинджуа от полученных огнестрельных ранений скончался на месте.



