17:32 01 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Акция по очистке кромлеха в селе Нижняя Эшера

Эшерский кромлех очищен от кустарников силами молодежи

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
Получить короткую ссылку
13520

Центр гуманитарных программ организовал акцию по очистке кромлеха, расположенного в селе Нижняя Эшера.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Кромлех в селе Нижняя Эшера очищен от кустарников силами столичной молодежи, об этом корреспонденту Sputnik сообщила организатор мероприятия Инна Журавлева.

"Этот кромлех расположен во дворе школы, разрушенной во время войны. Его давно не чистили и он зарос. Вот мы и приехали для того, чтобы очистить памятник истории от зарослей. Наша основная цель — обратить внимание общественности, государственных структур на наши памятники, которые, как вы видите, зарастают. Многие школьники даже не знают, что это такое — кромлехи. Хотим популяризировать в обществе памятники истории и архитектуры и их сохранение. Если мы не будем сохранять свою историю, то будущее поколение просто ее не увидят", — считает она.

Журавлева отметила, что мероприятие организовано инициативной группой при Центре гуманитарных порогам, а желающих принять участие в очистке памятника истории и архитектуры искали через группы в социальных сетях.  

"Нас не так много, но надеемся, что после освещения подобных мероприятий в соцсетях, мы сможем привлечь внимание не только к этому кромлеху, но и к тем, которые находятся в других частях республики, к примеру, к тому, который находится в селе Отхара", — подчеркнула организатор.

Инна Журавлева по образованию археолог и историк. Она рассказала ребятам о том, что кромлехи относятся к мегалитической культуре. Древний мегалит расположен во дворе недействующей школы. В 1969 году его обнаружил местный учитель истории. В дальнейшем, его изучением занимался археолог Георгий Шамба. 

Раскопав древнее святилище, находки поразили археологов – более пятисот предметов: керамика, кинжалы, наконечники стрел, булавки, подвески, пряжки, бусы, украшенные полудрагоценными камнями, а также множество человеческих костей. По мнению археологов, камни для кромлехов доставлялись из известняковой каменоломни в пяти километрах. 

Кромлехи появились около четырех тысяч лет назад. Два тысячелетия они действовали как ритуальные объекты, и были заброшены лишь с прибытием сюда римлян в начале нашей эры. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Решим позже

    Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Финансовые операции
    Вышли за рамки

    Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.

  • Шоу армянских таразов
    Законсервированная красота

    Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.

  • Флаг Сирии
    Примирить всю нацию

    Вопрос создания Сирийского комитета национального примирения может быть в повестке пятой встречи по Сирии в Астане.

  • Президент Алмазбек Атамбаев на церемонии открытия трех многоквартирных жилых домов для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций
    Вот это подарок

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил сотрудникам МЧС ключи от квартир в преддверии их профессионального праздника.

  • Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Беларуси А. Лукашенко
    Импортозамещение – наше все

    Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. По словам Лукашенко, для двух стран самое главное – это импортозамещение, чтобы показать свою самодостаточность.

  • Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации, архивное фото
    Осторожнее на виражах

    Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".

  • Флаги НАТО и Литвы, архивное фото
    Совместный шопинг

    Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.

  • Российско-молдавский бизнес-форум в Москве
    Ознакомительная поездка

    В Молдову прибывает делегация одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей "Деловая Россия".

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Решим позже

    Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Финансовые операции
    Вышли за рамки

    Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.

  • Шоу армянских таразов
    Законсервированная красота

    Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Царский паравоз на Афонской горе
Паровоз, завязший в лесу: подарок императора 120 лет спустя
Лионель Месси с невестой Антонеллой Рокуццо в день свадьбы
Лионель Месси с невестой Антонеллой Рокуццо в день свадьбы
Абхазская государственная филармония
Абхазская филармония в фактах и цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia