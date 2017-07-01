Эшерский кромлех очищен от кустарников силами молодежи

СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Кромлех в селе Нижняя Эшера очищен от кустарников силами столичной молодежи, об этом корреспонденту Sputnik сообщила организатор мероприятия Инна Журавлева.

"Этот кромлех расположен во дворе школы, разрушенной во время войны. Его давно не чистили и он зарос. Вот мы и приехали для того, чтобы очистить памятник истории от зарослей. Наша основная цель — обратить внимание общественности, государственных структур на наши памятники, которые, как вы видите, зарастают. Многие школьники даже не знают, что это такое — кромлехи. Хотим популяризировать в обществе памятники истории и архитектуры и их сохранение. Если мы не будем сохранять свою историю, то будущее поколение просто ее не увидят", — считает она.

Журавлева отметила, что мероприятие организовано инициативной группой при Центре гуманитарных порогам, а желающих принять участие в очистке памятника истории и архитектуры искали через группы в социальных сетях.

"Нас не так много, но надеемся, что после освещения подобных мероприятий в соцсетях, мы сможем привлечь внимание не только к этому кромлеху, но и к тем, которые находятся в других частях республики, к примеру, к тому, который находится в селе Отхара", — подчеркнула организатор.

Инна Журавлева по образованию археолог и историк. Она рассказала ребятам о том, что кромлехи относятся к мегалитической культуре. Древний мегалит расположен во дворе недействующей школы. В 1969 году его обнаружил местный учитель истории. В дальнейшем, его изучением занимался археолог Георгий Шамба.

Раскопав древнее святилище, находки поразили археологов – более пятисот предметов: керамика, кинжалы, наконечники стрел, булавки, подвески, пряжки, бусы, украшенные полудрагоценными камнями, а также множество человеческих костей. По мнению археологов, камни для кромлехов доставлялись из известняковой каменоломни в пяти километрах.

Кромлехи появились около четырех тысяч лет назад. Два тысячелетия они действовали как ритуальные объекты, и были заброшены лишь с прибытием сюда римлян в начале нашей эры.



