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Горожане в жаркий день у фонтана

Врач: не выходите на улицу без крайней необходимости

© Sputnik. Вячеслав Реутов
В Абхазии
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В Абхазии 2 июля наблюдается резкое повышение температуры, в Сухуме термометры показывают 35 градусов тепла.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Амра Амичба. Не выходить в жару на улицу без крайней необходимости рекомендует главный терапевт республики Анжела Арчелия.  

Полную версию аудиобеседы с Анжелой Арчелия слушайте здесь>>

Еще совсем недавно жители Абхазии сетовали на холодный и дождливый июнь. С наступлением июля пришла жара, причем столбик термометра поднимается выше тридцати пяти градусов. 

"Если все же вышли  на улицу, надевайте головные уборы, чтобы уменьшить силу теплового удара. Часто пейте  воду, чтобы защититься от перегрева", — советует терапевт.

Арчелия подчеркнула,  самое опасное для человека кроме теплового удара  - резкие перепады температуры. 

"Если заходите домой, то должен быть своего рода «предбанник», нельзя сразу под кондиционер садиться. Температура тела должна немного выровняться и только потом переходить в более прохладные помещения. Для людей опасны резкие перепады температуры и резкие перепады влажности, — предупредила Анжела Арчелия.  - Сквозняки тоже вредны. Проветривать помещения можно в более прохладное время, то есть не в жару, а к вечеру". 

Жаркая погода вредна также людям, страдающим гипертонией, проблемой с сердцем.

"Особенно опасно для гипертоников, потому что давление будет повышаться. Надо чаще мерить давление и принимать лекарство соответствующее. Пить разжижающее кровь лекарства, потому что когда человек потеет, повышается риск тромбобразования", — отметила  терапевт. 

Анжела Арчелия заметила, что с наступлением жары все ринулись на море и на природу, но постоянное нахождение в воде тоже опасно. 

"Тело в воде, а голова на солнце. Тоже может быть тепловой удар. Должна быть где-нибудь тень, то есть человек купается, потом он в тенечке лежит", — сказала терапевт.

По ее словам, купаться в море можно или ранним утром, или после 7-8 часов, когда солнце заходит. В самое жаркое время дня в воду заходить не рекомендуется.  




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