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На Бзыбском ипподроме прошли скачки

Кубок президента Абхазии завоевала лошадь "Фаст Керл"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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59832

Скачки на кубок президента Абхазии Рауля Хаджимба прошли на Бзыбском ипподроме 2 июля.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Амра Амичба. Победителем скачек на кубок президента Абхазии стала лошадь по кличке "Фаст Керл" под управлением жокея Резвана Хаткова владельца Ахры Ашуба. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия. 

Приз президента Абхазии Рауля Хаджимба разыгрывался в забеге на 2400 метров, в котором участвовало семь лошадей. Приз победителю вручил премьер-министр Абхазии Беслан Барциц.

Камлия рассказал, что в рамках турнира состоялось девять забегов на различные дистанции от 1600 до 3200 метров.   

Приз памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба завоевала лошадь по кличке Спрей бой Дмитрия Гунба, а приз памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш у лошади Лонг-Вау хозяина Нодара Цишба. 

Президент федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия отметил, что помимо скачек на Бзыбском ипподроме прошли и конно-спортивные игры. В метании дротиков лучшими оказались участники Сборной Гагры. 

Организаторы турнира также зачитали  указ президента о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Республики Абхазия" Василию Толстопятову за большой личный вклад в развитие спорта Республики Абхазия и оказание всесторонней поддержке по подготовке спортсменов высокого класса. Лошадь Василия Толстопятова по кличке "Конард Лорд" была выставлена от имени Абхазии в скачках на приз президента Российской Федерации в Москве.

"Мастеру- жокею международного класса Станиславу Круглыхину, под управлением которого первое место в скачке на приз президента Российской Федерации заняла лошадь по кличке "Конард Лорд", вручили памятные именные часы президента Абхазии", — сказал Аслан Камлия.

Конноспортивные соревнования на Кубок президента Абхазии проводятся третий год подряд. Главная цель ежегодного международного турнира по конному спорту Кубок президента Абхазии — стимулирование развития и популяризация национального вида спорта. В соревнованиях в этом году участвует более 60 жокеев на чистокровных и местных породах лошадей



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