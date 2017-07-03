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Исправительная колония. Архивное фото.

Задержанные сбежали из ИВС ОВД по Очамчырскому району

© Sputnik. Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОВД по Очамчырскому району.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Побег из ИВС ОВД по Очамчырскому району 2 июля 2017 года примерно с 14:30 до 16:00 совершил Багателия Зураб Нуриевич, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"По предварительному сговору с Агрба Ибрагимом Зауровичем, подвергнутым административному  аресту сроком на 30 суток Очамчырским районным судом, путем спиливания решетки, расположенной в коридоре ИВС ОВД по Очамчырскому району, выводящей на улицу выбрались через нее и скрылись с места преступления в неизвестном направлении, по данному факту прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 ст. 315 Уголовного Кодекса Республики Абхазия", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОВД по Очамчырскому району, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 295 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.



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