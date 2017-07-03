Встреча Хаджимба и Суркова началась в Сухуме

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, на которой обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений, проходит в Администрации главы республики, об этом корреспондент Sputnik сообщил с места события.

"Спасибо что приняли, рад вас видеть. Хотел попросить, чтобы мы могли обсудить все проблемы нашего текущего сотрудничества. У нас, мне кажется, не так много проблем. Все приняло плановый характер. В плане экономического и политического сотрудничества у нас нормальное взаимодействие. Планомерно идет работа по секторальным направлениям, связанным с выполнением реализации договора между Абхазией и Россией. Сегодня у нас состоится позитивный разговор, потому что по каждому направлению у нас все достаточно стабильно"- сказал Сурков.

Рауль Хаджимба также подчеркнул позитивную динамику в сотрудничестве двух стран.

"По всем направлениям деятельности, где Россия оказывает помощь, а эти направления хорошо известны, мы позитивно прорабатываем эти вопросы. Российская сторона содействует этому процессу. По линии Инвестпрограммы идет достаточно интенсивная работа. И сегодня уже первые суммы денег, которые поступили, позволяют начать те объемы работы, которые для нас очень важны", — сказал Хаджимба.

Затем встреча продолжилась за закрытыми дверями, без участия журналистов. Далее планируется посещения Сурковым Национальной библиотеки и школы №3, отремонтированной в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

Предыдущий визит Владислава Суркова в Абхазию состоялся в июле 2016 года. В ходе рабочего визита стороны обсудили реализацию Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии, а также вопросы, касающиеся реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.